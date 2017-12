Si se caía el pacto fiscal, en abril Bordet no podría pagar los sueldos

Gustavo Bordet se ocupó en los últimos días en aclarar, por si hiciera falta, que la adhesión de la provincia al Pacto Fiscal y el voto afirmativo del paquete de leyes que la acompañan son su responsabilidad. Tenía la posibilidad de quedarse en el cono se sombras que supone haber actuado condicionado por la realidad provincial, sin tener otra alternativa por la fuerte presión del gobierno nacional. Pero el gobernador de Entre Ríos rechaza con énfasis esa mirada, aunque a la vez sostiene que con el acuerdo se evitó llegar al punto de "no poder pagar los sueldos en abril o mayo".

Ante la consulta por esas supuestas presiones, respondió: "Eso es mentira, a quién se le puede ocurrir que a un gobernador lo van a obligar a votar una cosa o van a ejercer la presión coercitiva. Acá hay una relación institucional madura con el gobierno nacional. Y yo no lo defiendo para nada al gobierno nacional, estoy en las antípodas de sus pensamientos, no tengo nada que ver con la política social que lleva adelante este Gobierno, ni con la orientación política, pero sí tengo la responsabilidad de lograr acuerdos que sean satisfactorios, primero para garantizar gobernabilidad en la Nación y no ir hacia el caos", explicó.

Tras indicar que el acuerdo con la Nación fue producto de largas horas de discusión en sucesivas reuniones, algunas muy tensas, Bordet reiteró: "Firmamos los 23 gobernadores totalmente de acuerdo en que esto era beneficioso para las provincias. Por supuesto que también se garantiza la gobernabilidad nacional, vivimos en un mismo país, más allá de los partidos políticos. Yo, más allá del partido político al cual siempre orgullosamente he pertenecido, tengo que garantizar que Entre Ríos funcione para todos los entrerrianos y no solamente para un grupo de peronistas. A mí me votó el conjunto de la sociedad entrerriana, quizás mayoritariamente los peronistas, pero aquí hay que gobernar para todos y pensando que esta provincia tiene un futuro de crecimiento y no quedarnos aislados, sometidos a dogmas políticos que no nos van a conducir a ninguna parte", consideró.

En ese sentido, el mandatario señaló los casos de los gobernadores justicialistas Alicia Kirchner o Carlos Verna (de Santa Cruz y de La Pampa) quienes firmaron el acuerdo pero luego no apoyaron legislativamente la ley, como sí lo hizo Bordet a través de los legisladores nacionales. "Hay un doble discurso porque usted firmó algo y después no lo cumple. Se quieren tener los beneficios pero no cumplir con todas las condiciones que se establecieron. Igual acá hay que hacer diferenciaciones porque los senadores provinciales de La Pampa votaron a favor de esta reforma. Lo que pasa es que cuando el viento cambió porque hubo una pésima comunicación del gobierno nacional, a muchos después les tembló la mano para levantarla y rompieron la palabra que habían comprometido, pero yo tengo una sola palabra", remarcó.

En ese punto, el mandatario destacó los principales beneficios del acuerdo. Algunos puntos son:

 Se fija una estructura de ingresos que da previsibilidad a futuro a la Provincia, teniendo en cuenta que el escenario inicial era "la eminencia de un fallo de la Corte Suprema de Justicia donde perjudicaba al resto de las provincias, en particular a Entre Ríos con 3.600 millones de pesos" a partir del planteo de Buenos Aires sobre el reparto de la recaudación de Ganancias.

 Igualmente Bordet dijo que la Provincia también suma recursos coparticipables por unos 600 millones de pesos gracias revalúo técnico. "También logramos reducir la presión fiscal, sin que esto afecte la estructura de cuentas, algo que para Entre Ríos también es beneficioso porque podemos realizar una reforma tributaria que es absolutamente progresiva y no regresiva, como era hasta ahora (la estructura tributaria)".

 Sin dudas el punto que Bordet más destaca es que el acuerdo permite garantizar el 82% móvil para los jubilados provinciales y le da sustentabilidad a la Caja de Jubilaciones de la provincia. "Durante años el déficit del sistema de previsión estuvo atado penalidades que ponía el gobierno nacional por no armonizar la caja provincial con la nacional, es decir que acá se penalizaba que Entre Ríos tenía el 82%y la Nación no. Y acá se penalizaba que Entre Ríos tenía un sistema de edad jubilatoria y la Nación no, o que la provincia tiene regímenes especiales que no existen en la Nación", describió. "Durante los últimos ocho años, mientras estuvo el gobierno de Cristina Kirchner, a la Provincia se le dio cero peso. Cuando empezamos la gestión, logramos que se reconozca este déficit, pero merced a estas penalizaciones, porque nosotros no vamos a tocar el 82% móvil, se reconocía solo el 18%. Con este acuerdo fiscal que firmamos, al eliminar estas penalidades, Entre Ríos recibirá entre el 50% y el 55%. Esto le da sustentabilidad y seguridad a todos los jubilados que seguirán cobrando de la misma manera, y también a los trabajadores activos que seguirán aportando de la misma manera", puntualizó





El ordenamiento

En el entorno del gobernador se escucha decir que Bordet quiere gobernar, no solo llegar a pagar los sueldos en tiempo y forma. "Pero poner la Provincia en caja, hacer obras y al mismo tiempos dar respuestas a las demandas, no es algo que se consigue de un día para el otro", y en ese sentido, el acuerdo permite seguir avanzando en el ordenamiento.

"Priorizamos darle previsibilidad a la Provincia, que nuestras cuentas en el futuro sean saludables y tengamos una estructura de ingresos que permita cumplir nuestras obligaciones como lo venimos haciendo, pagando los sueldos del 1 al 7. Ya dejó de ser una novedad el cronograma de pagos porque todo el mundo sabe que cobra del 1 al 7, cumpliendo con el aguinaldo como lo estamos cumpliendo; o con los acuerdos paritarios que tenemos u otros compromisos con los gremios",remarcó el gobernador.

"A esto lo podemos hacer porque estamos trabajando ordenadamente y pensando en los entrerrianos, lo otro hubiese sido ponernos en una actitud de barra brava, de legislar o votar para la tribuna, para quedar bien en una foto, pero esto en el mediana plazo le iba a generar un perjuicio enorme a la provincia y además no íbamos a cumplir con algo que era saludable", remarcó.

En ese sentido, señaló que los legisladores entrerrianos que acompañaron los proyectos legislativos "supieron entender cuál era el nudo de la cuestión y no se dejaron llevar por los cantos de sirena que es pan para hoy y hambre para mañana".





Un lugar incómodo

Ante la consulta de UNO sobre el costo político, Bordet indicó: "Lógicamente, usted dirá que esto, políticamente por ahí nos deja en un lugar incómodo, pero la verdad que ante estas situaciones siempre aparecen las miserias y siempre aparecen los miserables que tiene el peronismo. Las dos cosas, cuando se aprovecha una situación para querer buscar un posicionamiento", indicó.

Bordet sabe, dicen sus allegados, que los mismos que le reclamaban que no apoyara el acuerdo con la Nación saldrían a criticarlo en caso de tener dificultades con el pago de sueldos, solo para posicionarse políticamente.

—¿Sería tan complicada la situación, como afirmó Bahillo, de no poder pagar los sueldos en pocos meses si se cayera el acuerdo de la Nación con las provincias?

—Tiene razón el diputado. No porque fuera a haber una represalia del Gobierno Nacional, sino porque si se caía el acuerdo , volvíamos a cero y teníamos el juicio de la Corte Suprema para favorecer a la provincia de Buenos Aires y acá perdíamos una estructura de ingresos de 3.600 millones de pesos. ¿Cómo no iban a colapsar las cuentas? En abril o mayo, estamos quebrados con la Casa de Gobierno incendiada porque no podíamos pagar los sueldos ni los compromisos, y con la obra pública paralizada, porque hay muchas obras que están en marcha y todas con recursos provinciales, pero a eso podemos hacerlo con una estructura financiera ordenada y previsible, por eso había que acompañar esta ley. Pero además entendemos también que el perjuicio de los jubilados nacionales no es de la forma que se planteó y el tiempo lo va a demostrar, lo que pasa es que los representantes de Cambiemos tienen que salir a explicar esto, no se tienen que quedar sentados en sus casas sin poder explicar cuál es la reforma que quisieron hacer.

-—Si en Cambiemos ven que la discusión se traslada al peronismo, les queda cómodo ¿no?

— Pero todo esto también tiene una valoración por parte de la sociedad, de saber quiénes son los dirigentes que a la hora de gobernar ponen todo sobre la mesa, y todos sus atributos que les da justamente la Constitución y la sociedad cuando las elige para gobernar en favor de todos los entrerrianos. Esto ha sido algo que en nuestra gestión lo hemos marcado desde el comienzo.

—Usted cree que el Gobierno Nacional hizo mal lo que mejor hace, que es comunicar.

—Cuando sale del Senado la ley aprobada y pasa a Diputados se empieza a discutir ya no una reforma previsional, sino una especie de paritaria. Porque acá lo que se discutía era de qué forma se le iba a aumentar a los jubilados: si por la fórmula de ajuste por inflación o por una forma de ajuste por ingreso fiscal, que era que la que venía hasta ahora. Como en el texto que nosotros acordamos la fórmula de actualización era por inflación, en el primer tramo los jubilados percibían menos aumentos del que correspondía por la otra fórmula, pero en el tiempo, esa merma se recuperaba plenamente. Si a mí me dan a elegir siempre elijo el ajuste por inflación porque es lo que acompaña el costo de vida que es lo que se mide mensualmente. Lo del ingreso es mucho más aleatorio y no siempre acompaña los procesos inflacionarios o de devaluación.

Lo que sí sucedió acá es que hubo una pésima comunicación por parte del Gobierno Nacional y que quienes tenían que defender este tema que eran los propios aliados del gobierno nacional. Es decir, sus legisladores, sus representantes, salieron tarde, muy tarde, dos días antes de la aprobación a defenderlo y mantuvieron silencio durante todo este tiempo como para que el costo político lo asumamos los peronistas. Este proyecto no se defendió por parte del oficialismo, porque a nosotros no nos toca defenderlo. Lo que los propusieron a este proyecto fue el Presidente y fueron sus legisladores.

La interna

Durante las últimas horas varios funcionarios e intendentes salieron a respaldar al gobernador ya sea en algunos en medios o en las redes sociales porque -se interpreta- que ya no hay margen de duda respecto de que Bordet mantiene su postura tras el acuerdo con la Nación.

Un funcionario que vio pasar a varios gobernadores desde la estructura del peronismo, lo resumió: "Bordet no obliga a nadie a estar de acuerdo con él, pero si sos funcionario debes respetarle la estrategia y acompañarlo. Si querés hacer la desde otro lugar estás en todo tu derecho, pero no erosionando desde adentro".

Sobre el comunicado pidiendo la desafiliación de los legisladores que apoyaron la reforma previsional, cuya autoría se atribuyó al diputado provincial Gustavo Guzmán, Bordet no dijo nada novedosos, tal vez para no darle tanta relevancia a la postura del titular de la Departamental del PJ de la capital provincial. "Acá siempre hay gente que busca llevar agua para su molino, lamentablemente y son las cosas que tiene la política pero, esto es una foto, a mí me van a juzgar los entrerrianos y los peronistas por lo que yo haga en la gestión y por los resultados que tenga en el mediano y largo plazo. Y creo modestamente que hay un reconocimiento de la ciudadanía, más allá de las encuestas que nos dan muy bien. El mejor termómetro es cuando voy a cada lugar de la provincia y tengo el mano a mano con la gente y acá en Entre Ríos, todos los canales de diálogo están abiertos", indicó.