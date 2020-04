Sexóloga advirtió sobre los cuidados en el sexo virtual

Luego de que el gobierno nacional recomendara, durante la mañana del viernes, el sexo virtual para no romper el aislamiento obligatorio la definición sexting se metió en millones de charlas que mantuvieron los argentinos durante el día. La sexóloga y Educadora de Género, Lourdes Pérez Restoy, consultada por UNO respondió que el término resume la acción de enviar imágenes o textos con contenido erótico o pornográfico.

"Es la idea de sexo telefónico o sexting, esta es la definición más básica que se practica desde hace mucho tiempo y cuando, no existía la tecnología que tenemos hoy, se realizaba por el aparato de línea, lo practicaban parejas que se alejaban por un tiempo o personas que disfrutan este tipo de prácticas", detalló la profesional española que vive en Colón hace siete años y medio.

Luego de ser institucionalizado a nivel de estado, lo que queda claro es que el sexting es una charla con contenido erótico, pornográfico o sexual. "Desde la Asociación Sexológica del Litoral (ASEL) abogamos por una sexualidad libre, placentera y dentro de un marco de las libertades pero dejamos en claro que hoy no es el momento de tener contacto físico sobre todo con personas que no conozcamos", por lo que recomiendan extremar todos los cuidados necesarios.

Si bien es casi una obviedad a esta altura, las fotografías de desnudos (nudes en inglés) o videos son parte de la intimidad. En cuanto a los encuentros en la vida real, Pérez Restoy, advirtió: "Hay que ser cautelosos porque, si no podemos salir sin mascarilla, si no podemos darnos un beso, obviamente que si tenemos una practica sexual, estamos muy cerca, propensos al contagio".

En el caso de que la decisión sea practicar sexo virtual, la Educadora de Género recomendó: "Que no aparezcan tatuajes que identifiquen a la persona, que no se vea la cara, tratar de no mostrar lugares de la casa y dejar en claro que es una conversación privada que tiene que quedar en la privacidad".

sexting.jpg

La asociación

Lourdes Pérez Restoy forma parte de la Asociación Sexológica del Litoral (ASEL) desde hace dos años. La ONG es sin fines de lucro, autogestiva e integra la Federación Sexológica Argentina (Fesea) que es miembro de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS). "Nos constituimos en 2002 como una Asociación Civil y Científica conformada por profesionales, dedicados al estudio, investigación, docencia y clínica en el campo de la Sexología. Nuestra Misión es contribuir al desarrollo de una sociedad formada desde la integralidad en sexualidades más libres, sanas, responsables y placenteras con el fin de mejorar la calidad de vida; promoviendo al mismo tiempo, la integración, la participación integradora y la acción multiplicadora como agentes de cambio comprometidos con la equidad de género y los Derechos Humanos y Sexuales", explicaron desde la organización.