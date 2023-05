Sergio Urribarri vinculó el fallo en su contra con "intereses políticos"

La Cámara de Casación Penal, en la causa "Sergio Urribarri y otros", rechazó este miércoles todos los planteos realizados por la defensa a la sentencia por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la Administración Pública. En consecuencia, confirmó la condena contra el exgobernador, su cuñado Juan Pablo Aguilera, el exministro Pedro Báez y el resto de los acusados.

Sergio Urribarri Cámara de Casación.jpg

“Tal como lo dije en un video que publiqué en mis redes sociales meses atrás, no esperábamos objetividad, imparcialidad e independencia de parte de la esposa del dirigente del PRO de Concepción del Uruguay, Juan Enrique Ruiz Orrico, ex funcionario del macrismo, candidato a intendente por ese partido y ladero de Frigerio; quien se dedica a agraviarme públicamente, que dice barbaridades sobre mí en los medios de comunicación, que ataca al kirchnerismo y que, incluso, ha opinado ofensivamente sobre este proceso judicial”, dijo el ex mandatario. “La jueza Bruzzo debería haberse excusado y dar un paso al costado, pero no lo hizo”, agregó.

“Claramente había una opinión formada, un prejuicio, respecto de mí y de esta causa desde mucho antes de que llegara a sus manos. Una total violación a las garantías constitucionales”, sostuvo Urribarri.

“El fallo que recibimos en primera instancia es absolutamente arbitrario, irracional e infundado. De hecho, la propia fiscal Yedro, en un acto de sincericidio, reconoció que no tenían pruebas ni testigos. La contundencia de esta admisión por parte de la Fiscalía echaba por tierra la acusación y hacía indiscutible el sobreseimiento”, concluyó.