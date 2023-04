Sentimientos a flor de piel: tatuarse y después arrepentirse

Tatuarse es un modo de expresar algo Tatuarse es un modo de expresar algo Mateo Oviedo/ UNO

Asimismo, aseguró: “Algo bastante común también es tatuarse el nombre ,fecha o alguna imagen sobre su pareja, y como los tatuajes suelen durar más quizás que algún vínculo, cuando se termina el amor buscan taparlos, Hay quienes cometen el mismo error varias veces, sobre todo los chicos jóvenes. También gente a la que el tatuaje les quedó mal, ya sea por pagar menos, o simplemente mala suerte, o porque el tatuador tuvo un mal día; o a quienes no les gusta porque no es lo que tenían en mente, y buscan taparlo. Las razones son diversas”.

Alonso, tatuador de De La Costa Tatoo, coincidió: “Hoy todo el mundo se tatúa, y muchas personas se basan en algún significado; y están las que no, a las que les gusta el dibujo nomás. Y también hay muchos arrepentidos”.

Al respecto, comentó: “Uno les recomienda siempre que no se tatúen el nombre de su pareja, pero lo hacen igual y son los que más se arrepienten. Tengo un caso de alguien que se vino a tapar el nombre de su ex, pero al tiempito volvió para que le tatúe el nombre de su siguiente pareja; al tiempo pasó de nuevo. Así fueron tres veces, es algo de no creer”.

Alonso es tatuador en Paraná Alonso es tatuador y contó que hay muchos arrepentidos de tatuarse por diversos motivos

Un modo de expresión

Hoy tatuarse se tornó habitual y se naturalizó en todos los estratos sociales. Sobre esta tendencia, la licenciada en Psicología Laura Olivera, especialista en Psicoterapia Simbólica, analizó: “Considero la idea de los tatuajes como una forma de expresión donde no hay voz. Una manera de decir algo, de contar una historia sin mediar palabra. Hay tantos significados como personas existen, pero en general es una manera de subrayar la identidad de cada uno, de inmortalizar momentos especiales de la vida de cada persona que desea hacerlo, ya sean lindos o no tanto, pero que han dejado una huella en nuestro psiquismo”.

A su vez, señaló a UNO: “También vemos en ellos una cuestión más estética, de embellecimiento del cuerpo, de pertenencia a un grupo social. A nivel emocional, los tatuajes manifiestan autodeterminación, superación, aceptación de hechos que han ocurrido en la vida, y plasmarlos en la piel es una manera de recordarle a la persona que pudo lograr avanzar y crecer en ese aspecto”.

Acerca de los motivos por los que mucha gente pretende modificar o borrarse un tatuaje, Olivera analizó: “Los tatuajes se hacen en determinados momentos de la vida, donde la circunstancias llevan a elegir qué queremos tatuarnos, en qué parte del cuerpo lo queremos hacer, lo que también llevaría a pensar en la simbología de la misma, lo cual daría más importancia y sentido al tatuaje. Esa elección, en ese momento especial de la vida, es específica, por lo cual el deseo y la intencionalidad lo es también. Pero las personas cambiamos, evolucionamos, crecemos y trascendemos esos momentos, y quizás algo que pensábamos que sentíamos en aquel momento, ya no lo creemos más, o ampliamos su significado, y deja de tener relevancia para nuestra vida, porque interpretamos esa realidad de otra manera. Pienso que esa puede ser una de las posibles causas por las que uno puede querer quitarse o modificar un tatuaje. O simplemente ser una cuestión de gustos”.

Hace poco se conoció que la influencer Candelaria Tinelli, quien ostenta en su cuerpo una gran cantidad de tatuajes, decidió borrarse uno y para poder removerlo acudió a una médica especialista, que con un láser comenzó este proceso.

candelaria tinelli tatuajes.jpg

Consultado sobre esta posibilidad, el médico de Chajarí José Luis Brunini, quien es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva, explicó a UNO: “La remoción de los tatuajes hoy en día se hace con un láser especial para ese fin. Si se ocupa otro que no es el correcto, se termina lesionando la piel. He visto bastantes iatrogenia en estos casos hechas por gente que no es médica o que no sabe que no se puede utilizar cualquier láser y, por ejemplo, usa el de depilación queriendo borrar un tatuaje, y terminan muchos pacientes quemados”.

Por eso, hizo hincapié en recurrir a un profesional médico para este procedimiento, y que haya aprobado el curso que habilita el manejo del láser, y aclaró: “En Entre Ríos quienes contamos con este equipo y estamos habilitados para su uso somos el doctor Eduardo Stagnaro en Paraná, y yo en Chajarí. No sé si hay otros lugares que tengan esta tecnología”.

Tanto Stagnaro como Brunini contaron a UNO que reciben gran cantidad de consultas para remover tatuajes, incluso de gente de otras provincias. Al respecto, el especialista de Chajarí refirió: “Los que más demandan el borrado de tatuajes son los que quieren entrar a la fuerzas de seguridad, a la Policía, o a Gendarmería, o la Prefectura, porque nos les permiten tener tatuajes en áreas visibles, como por debajo de los codos o de las rodillas, en el cuello y demás. Pero también viene gente que se cansó del tatuaje, o porque se tatuó el nombre de quien fue su pareja y ahora no lo es más y se lo quiere sacar”.

Hay gente que tiene urgencia y piensa que con una sesión se puede despedir del tatuaje, y sobre esta cuestión, Brunini aclaró: “Hay quienes vienen para entrar a la Policía al mes siguiente, y no se puede borrar tan rápido. El tiempo que lleva depende del tamaño; también de las tintas, ya que si son claras como las amarillas o las verdosas, son más difíciles de sacar que las oscuras”.

“Con la tinta negra o azul es más fácil trabajar. Se usan diferentes cabezales. Hay algunos tatuajes que son más caseros y en dos o tres sesiones se van; pero hay otros, hechos por profesionales, y se precisan entre ocho y 12 sesiones. Es una sesión por mes o cada 40 días, así que puede llevar un año borrarlo”, afirmó.

Procedimiento

Brunini contó que el láser dispara una longitud de ondas que fragmenta el pigmento. Cada sesión dura entre cinco y 10 minutos habitualmente y se hace una al mes.

Sobre el procedimiento, aclaró: “No en todos los casos la piel queda como antes: en la mayoría sí, pero a veces queda en sombra, porque es una piel que estuvo lastimada. Cuando aplicás el láser es una herida controlada y uno como médico capacitado proveerá, en base a la piel de cada paciente, la potencia, que es la cantidad de energía que se va a disparar; y la frecuencia, es decir, la cantidad de veces por segundo que dispara esa energía. No es lo mismo una piel clara que una más oscura; hay muchos factores y por eso es fundamental que lo haga un profesional capacitado”.

Borrar un tatuaje hoy es posible.jpg Borrar un tatuaje hoy es posible

Consultado acerca de si es un procedimiento caro, indicó: “Esta es una máquina en la que los service y los insumos son importados, y van subiendo con el dólar blue, porque no hay importación. Por todos estos costos no es un tratamiento barato hoy en día, si bien tenemos la empatía con el paciente de seguir manteniendo el valor por varios meses a quien debe hacerse varias sesiones”.

“Generalmente se cobra por sesión y por centímetro cuadrado, y en base a la dificultad del tatuaje”, refirió, y concluyó: “Lo primero que le aconsejo entonces a una persona que se va hacer un tatuaje es que lo piense bien. Todos dicen ´si me arrepiento se borra y listo´, pero no es tan fácil, hay que tener conciencia de lo que cuesta sacarlo. Y no solo hablo del dinero, sino de tiempo”.