Semana Santa: la ocupación promedio fue del 83% en Entre Ríos

“En Concordia la ocupación fue del 69%”, dijo en referencia a un destino que ofreció numerosos atractivos, como el Circuito Religioso “Puentes de la Fe”, el Circuito de las Siete Iglesias, visitas teatralizadas al Castillo San Carlos, el City Tour Binacional, y citas como la 32º Feria de las Golondrinas, la Expo Pascuas y la Tattoo Conve Concordia.

En tanto, Villa Elisa tuvo ocupación plena, convirtiéndose en un imán turístico gracias a sus termas, su entorno natural y sus propuestas culturales y religiosas, como el Vía Crucis viviente. “Ya el miércoles había cerrado con un 95% de reservas”, afirmó Acedo.

Semana Santa Turismo.jpg Entre Ríos registró un gran movimiento en Semana Santa Gentileza: Turismo Federación

En cuanto a Santa Elena, la ciudad de la que el presidente de la CET es oriundo, se ofrecieron experiencias al aire libre con paseos náuticos, cabalgatas, ferias de artesanos y conciertos como el Festival del Muelle y el Río con bandas locales del carnaval, y el Festival Memoria Rock, consolidando su identidad como “Ciudad Paraíso” a orillas del río. Esta localidad registró un 88% de ocupación, y Acedo aseguró: “Estuvo muy llena. Hubo muchísima gente. Tenemos el camping con lugar para motorhomes, y la verdad es que no entraba un vehículo más, porque es un lugar accesible, con buenos baños, parrillas y todas las comodidades”.

Asimismo, sostuvo: “Colón registró durante la semana bastantes visitas de gente de la República Oriental del Uruguay, donde tienen la Semana del Turismo, pero que se quedaron una noche y a lo sumo dos. Lo medimos porque queríamos saber el impacto que tuvieron las promociones que se hicieron allá en Montevideo hace un mes atrás. Se vieron algunas patentes uruguayas sobre la costa del Paraná también. Y durante la semana del Turismo de Uruguay hubo en la costa del río Uruguay bastante movimiento de visitantes de ese país”.

“Después también se vio bastante gente yendo a Brasil, y del miércoles al jueves digamos hicieron noche en algunas ciudades de la costa del Uruguay, sobre todo en Colón, donde está uno de los pasos fronterizos”, acotó.

Semana Santa en Paraná.jpg

El informe de la CAME detalló además que en Paraná hubo una ocupación del 55%, con una estadía promedio de 2,5 noches y un gasto diario de 75.500 pesos por persona. La capital provincial desplegó una agenda que incluyó la Feria de Emprendedores y Artesanos con más de 200 puestos en la costanera; la Feria Sabores del Litoral en el Puerto Nuevo; la 15ª edición del Cicloturismo “7 pueblos, 7 iglesias”; la XI edición del Festival de Teatro Callejero “Corriendo la Coneja”; la tradicional Gran Paella con más de 2.000 porciones; el Vía Crucis Viviente con más de 100 actores; y competencias como el Torneo Argentino de Billar y el Campeonato de BMX del Litoral.

Otros destinos como Federación, La Paz, Gualeguaychú, Victoria, Concepción del Uruguay, San José y Colón también ofrecieron una agenda variada que incluyó fiestas gastronómicas, ferias, experiencias enoturísticas, paseos guiados, y representaciones religiosas. Además, la provincia impulsó beneficios a través del Pasaporte Entre Ríos, una herramienta que brindó descuentos y promociones a los turistas, y que será relanzada para potenciar la temporada baja.

Análisis sobre el fin de semana largo

Si bien fue un fin de semana exitoso, en el que el sector turístico alcanzó una importante ocupación, Acedo explicó: “Nosotros esperábamos superar el 80%, ese era nuestro objetivo. Pero el problema no radica en la ocupación, que es buena, sino en la pérdida de rentabilidad que tenemos en el sector”.

“La gastronomía trabajó muy bien en la provincia y eso es de destacar. Inclusive trabajó por encima de lo bien que trabajó el sector de alojamiento, pero los buenos números de ocupación en porcentaje no se trasladaron a la rentabilidad, sobre todo por una cuestión de los gastos que afrontamos, que son cada vez mayores, y los precios no se pueden trasladar al costo del alojamiento”, remarcó.

Fin de semana largo.jpg Gentileza: Termas del Guaychú

Por otra parte, hizo alusión al próximo fin de semana largo que se avecina, del 1° al 4 de mayo, pero que este año no tendrá un feriado puente, sino que contemplará un día no laborable, por lo que se estima que menos gente podrá viajar con fines turísticos: “Va a ser una prueba de fuego, porque el 2 de mayo será día no laborable y no es obligatorio para el empleador darle el día libre al trabajador, sino que va a ser optativo. Entonces vamos a ver cómo responde en ese sentido el turismo o cómo impacta en la provincia esta situación. Esperemos que sea una situación favorable: si bien gran parte del turismo que recibimos trabaja para el sector público, esperamos que el sector privado también acompañe”, subrayó.

Relevamiento a nivel país

En general, todos los destinos de la Argentina tuvieron una agenda cargada de propuestas, en las que los encuentros religiosos dominaron las actividades.

En promedio, cada persona desembolsó 87.590 pesos diarios y tuvo una estadía media de 3,1 días. Sólo por Aerolíneas Argentinas se movilizaron más de 210.000 viajeros, según informó la CAME. Durante todo el fin de semana largo el consumo fue de 271.529 por visitante.

El dispendio por jornada fue muy variable entre destinos: mientras que un turista que viajó a Tierra del Fuego gastó 320.000 pesos diarios, quien eligió a Tucumán desembolsó 72.000, y 75.000 aquel que optó por Mendoza.