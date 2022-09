“Todos estos datos fueron entregados a la Justicia Federal de Paraná para que cruce esa información con los registros catastrales e identifique a los dueños o arrendatarios de los campos o establecimientos en donde se inician los incendios”, añadió el funcionario.

Embed

Federovisky destacó que se han desplegado todos los recursos con los que cuenta el Ministerio para frenar las lenguas de fuego que siguen ardiendo sobre los campos y se multiplicó por 40 el presupuesto para la adquisición de equipamiento, aviones y helicópteros. Aunque aclaró que “eso no alcanza si hay gente que está prendiendo fuego 100 veces por día deliberadamente para obtener un beneficio personal”.

Similar a 2008

El funcionario explicó que el delta del Paraná atraviesa una situación en términos climáticos muy similar a la de 2008, cuando también hubo incendios en lugares donde años después aparecieron decenas de barrios náuticos. “Es claro que acá hay una modalidad de uso del fuego: utilizarlo como reemplazo de topadoras para correr lo que se denomina ‘frontera agropecuaria’ en áreas que normalmente están inundadas, pero por la bajante del río Paraná hoy están secas. Allí se colocan terraplenes para que el agua no regrese. Así tenemos un pasaje rápido y violento del humedal a una zona loteada con fines inmobiliarios”, explicó el biólogo especializado en ecología.

Según señaló en base a dichos de habitantes de la zona, en esos lugares funcionaría una “vialidad paralela”; porque en un territorio vastísimo de más de un millón y medio de hectáreas se pueden ver tractores y máquinas viales trabajando para construir ilegalmente terraplenes y caminos áreas que por lo general están inundadas, con fines lucrativos.

“Existe preocupación de Corte Suprema de Justicia y un requerimiento hacia el Ministerio de Ambiente por los incendios, pero no vemos la misma insistencia de los miembros del máximo tribunal hacia los jueces de la justicia federal para dar respuesta a una metodología de uso de fuego en uno de los humedales más famosos de la Argentina. Acá no son cuatro locos con un bidón y fósforos, acá hay un accionar. Eso lo tiene que investigar la Justicia”, reclamó Federovisky.

sergio federovisky.jpg

“Hoy por hoy en el Delta sobrevuela la idea de que nadie va a pagar las consecuencias por prender fuego. Eso claramente se llama impunidad”, sentenció. "Con estas condiciones climáticas de sequía profunda, el que prende fuego está cometiendo un acto criminal”, advirtió luego.

El miércoles, el Ministerio de Ambiente solicitó, a través de una medida cautelar presentada en el Juzgado Federal de Victoria la aplicación de las sanciones previstas en el Artículo 22 y sucesivos de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego. En dichos artículos se establece que los lotes rurales en donde ocurran incendios no podrán cambiar su uso por un período de 60 años cuando se trate de zonas protegidas y 30 años cuando se produzcan en áreas rurales sin protección. El fin de estos plazos es recomponer y reparar el área ambiental castigada por los focos ígneos.

De acuerdo con datos recabados por el Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) y el INTA, con base en reportes provistos por cada provincia, los incendios forestales han arrasado, en lo que va del 2022, más de 700 mil hectáreas. En los últimos cinco años se vienen registrando los picos más altos de incendios forestales en el país y según el SNMF, el 95% del total de los focos fueron provocados por la acción humana.

Los dichos de Bordet

El gobernador Gustavo Bordet se refirió este jueves, en conferencia de prensa, a las críticas que le hicieron funcionarios nacionales e intendentes de Santa Fe por los incendios en el delta del Paraná: “Me hago cargo y asumo la responsabilidad que como gobernador me toca. Estamos poniendo todos los recursos que tenemos para controlar el fuego y siempre buscamos coordinar acciones con Nación, pero no lo hemos podido lograr”.

Además, volvió a embestir contra el Ministerio de Ambiente: “Hace cuatro meses que no tengo ningún contacto con el Ministerio de Ambiente de la Nación, ni si siquiera un llamado por teléfono, del Ministro ni del Viceministro”.

“Entiendo a los intendentes de la zona de Rosario porque tienen que dar respuestas a sus comunidades, pero cuando hay una crisis es necesario aunar esfuerzos, dejar de buscar culpables, hablarle menos a la tribuna, trabajar y arremangarse para resolver el problema”, remarcó, al tiempo que destacó que tiene “contacto permanente” con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.

Gustavo Bordet2.jpg Foto: UNO/Alan Barbosa

"En Entre Ríos nos conocemos todos. Se habla desde un desconocimiento del funcionamiento de la provincia", señaló Gustavo Bordet sobre los dichos del ministro de Ambiente, Juan Cabandié, sobre cierta connivencia de la Justicia y funcionarios del Estado con sectores empresario. "Desde Buenos es fácil hablar y generar opinión. Acá, en el terreno, trabajamos fuertemente para mitigar los daños. Fue infructuoso poder articular acciones, porque en las emergencias hay que poner lo mejor de nosotros para llevar adelante las soluciones al problema que nos están aquejando, y eso no lo vimos demostrado desde el Ministerio de Ambiente, desde donde se insiste en en cuestiones que no hacen al fondo de las acciones que tenemos que llevar adelante. Me importa muy poco polemizar con funcionarios nacionales que han demostrado su ineptitud para sofocar incendios no solo en Entre Ríos sino también en otros lugares de la República Argentina", agregó.