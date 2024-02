Sector hortícola: la lluvia trajo alivio a las quintas

En cuanto a las verduras más afectadas, indicó que el perejil es una de las que más sufre el calor: “Es una planta muy delicada para los calores extremos, porque le afecta un montón a la raíz. Entonces, si vos tenés un perejil más o menos grande, a veces en vez de crecer parece que se chica. Por más que hagas lo que le hagas, la temperatura extrema hace que la raíz no se desarrolle, entonces no toma todas las sustancias que tiene que tomar de la tierra. Ahora dicen que con esta lluvia va a bajar un poquito la temperatura, ojalá que sea así”, anheló.

También contó que la lechuga repollada es otra de las variedades que en estas semanas se vio dañada, y con el repollo hubo inconvenientes, pero debido a una plaga. Sobre este punto, contó: “El repollo casi no se está pudiendo producir y yo dejé de sembrar porque hay un gusano que me comía la planta y no lograba desarrollar la producción, y me ganó por cansancio. Y pagar para comprar un plantín para después no lograr llegar a la meta final, no me servía y dejé de trabajarlo”.

Lo demás, se viene cosechando, pese al clima: “Yo produzco a campo y hay bastante zapallito, algo de pepino. Y después lo de hoja hay gran variedad”, precisó, y manifestó: “Una docena de acelga está 4.500 pesos, un cajón de lechuga también por ahí. Hay días que a lo mejor vale un poquito más, otros que vale un poquito menos”.

prod horticolas.jpg La lluvia trajo alivio al sector hortícola

Berzano explicó que los precios de los insumos subieron: “El dólar se ha ido tan lejos, ha aumentado tanto, que genera un desfasaje entre lo que pagamos por la semilla, el plantín, algún agroquímico o fungicida, y lo que ganamos vendiendo después a un precio para recuperar algo y sacar un mínimo de ganancia. Pero a pesar de perder rentabilidad a la gente igual le parece caro”, aclaró, y detalló: “A los precios los pone el verdulero, no el productor”.

Por su parte, Daniel Brandolín, productor hortícola y mayorista en el mercado concentrador El Charrúa de Paraná, coincidió: “Estas lluvias traen un gran alivio a las quintas. Cambia totalmente el panorama y aparte bajan las temperaturas, que estaban terribles y venían quemando todo”.

“El sol estaba bastante bravo y nosotros dependemos del clima, y así como a veces durante los inviernos las heladas grandes nos afectan mucho, también lo hace el otro extremo de los soles fuertes, los calores, las temperaturas altas. Porque por más que uno riega, llega un momento en que las plantas se queman”, añadió.

El productor contó que lo que se está cosechando ahora es lechuga, acelga, rúcula, zapallito, calabaza, entre otras opciones, y concordó con Berzano en que el perejil fue una de las variedades que registró daños en estos días, junto con la acelga. Sobre este punto, sostuvo: “Por ejemplo, lo que ha afectado mucho el sol ha sido el perejil, y la acelga también en alguna medida”.

Por último, refirió: “Se está empezando a sembrar acelga. Pasa que veníamos muy lento con la siembra, porque con los calores era imposible hacer nacer a la planta, así que ahora vamos a aprovechar”.