Uno Entre Rios | La Provincia | Justo José de Urquiza

Se recreó el caso del General Justo José de Urquiza en un Juicio por jurados

La Biblioteca del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos realizó un simulacro de Juicio por jurados basado en la muerte del general Justo José de Urquiza.

13 de agosto 2025 · 18:34hs
Los participantes en el Juicio por jurados del caso Justo José de Urquiza.

Prensa Poder Judicial

Los participantes en el Juicio por jurados del caso Justo José de Urquiza.

La Biblioteca del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) realizó el martes un simulacro de Juicio por Jurados basado en uno de los episodios más trascendentes de la historia argentina y entrerriana: la muerte del general Justo José de Urquiza.

La simulación del proceso contó con la activa participación de empleados judiciales y estudiantes universitarios.

Alfonso Prat Gat disertará en la Jornada de la Industria organizado por la UIER.

La UIER organiza su Jornada de la Industria para septiembre

Cada vez más argentinos pagan con tarjetas de crédito las compras del súper.

Cada vez más argentinos pagan con tarjetas de crédito las compras del súper

La propuesta, organizada en articulación con la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), contó con la participación académica del Dr. Federico Ornik y la Dra. María Emilia Rolandelli Bertoli; integrantes de la Biblioteca del STJER: Dr. José María Bongiovanni, Dr. Damián Mayora, Luciano Cozza, Juan Gonzalez y Patricia Anzola, oficiaron como Juez Técnico, Ministerio Público Fiscal y Defensa.

El juicio por el caso Justo José de Urquiza

El simulacro se desarrolló en su totalidad, desde la apertura de la audiencia hasta la emisión del veredicto, poniéndose especial énfasis en la etapa de deliberación del jurado, la cual fue realizada de manera pública.

El jurado, integrado por estudiantes de las Licenciaturas en Trabajo Social y Ciencias Políticas de la UNER, dictó un veredicto de culpabilidad para los imputados históricos: Ambrosio Luna, Nicomedes Coronel y Ricardo López Jordán.

La actividad permitió acercar a los estudiantes a la práctica real del sistema de Juicio por Jurados, establecido en la provincia a través de la ley 10.746. Además propició la reconstrucción de un capítulo clave de la memoria colectiva entrerriana y nacional.

Al mismo tiempo refirmó el compromiso institucional del STJER en la formación ciudadana, acceso a la justicia y promoción de espacios que vinculan al Poder Judicial con la comunidad.

En ese marco, la Biblioteca del STJER continúa consolidándose como un espacio de formación, difusión cultural e investigación jurídica, con acciones concretas orientadas a fortalecer el vínculo entre las instituciones y la ciudadanía.

Justo José de Urquiza Entre Ríos
Noticias relacionadas
La Vicegobernación capacitará en Boleta Única Papel.

La Vicegobernación capacitará en Boleta Única de Papel

parana lee: la editorial de entre rios presente en la feria del libro

"Paraná Lee": la Editorial de Entre Ríos presente en la Feria del Libro

Preocupación por un brote de listerosis por el consumo de queso: síntomas y advertencias.

Preocupación por un brote de listerosis por el consumo de queso: síntomas y advertencias

bombatomika vuelve a los escenarios con dos fechas en entre rios

Bombatómika vuelve a los escenarios con dos fechas en Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

El gualeguaychuense Ignacio Albónico logró un histórico hoyo en uno en Estados Unidos

El gualeguaychuense Ignacio Albónico logró un histórico hoyo en uno en Estados Unidos

Se recreó el caso del General Justo José de Urquiza en un Juicio por jurados

Se recreó el caso del General Justo José de Urquiza en un Juicio por jurados

PSG venció por penales al Tottenham y se quedó con la Supercopa de Europa

PSG venció por penales al Tottenham y se quedó con la Supercopa de Europa

Ultimo Momento
El gualeguaychuense Ignacio Albónico logró un histórico hoyo en uno en Estados Unidos

El gualeguaychuense Ignacio Albónico logró un histórico hoyo en uno en Estados Unidos

Se recreó el caso del General Justo José de Urquiza en un Juicio por jurados

Se recreó el caso del General Justo José de Urquiza en un Juicio por jurados

PSG venció por penales al Tottenham y se quedó con la Supercopa de Europa

PSG venció por penales al Tottenham y se quedó con la Supercopa de Europa

La UIER organiza su Jornada de la Industria para septiembre

La UIER organiza su Jornada de la Industria para septiembre

Cada vez más argentinos pagan con tarjetas de crédito las compras del súper

Cada vez más argentinos pagan con tarjetas de crédito las compras del súper

Policiales
Choque entre camiones en Ruta 11: los conductores resultaron ilesos

Choque entre camiones en Ruta 11: los conductores resultaron ilesos

Robo millonario en Chajarí: secuestraron dólares, pesos, un auto y armas en Buenos Aires

Robo millonario en Chajarí: secuestraron dólares, pesos, un auto y armas en Buenos Aires

Nuevos allanamientos por la causa Comedores en Concordia

Nuevos allanamientos por la causa Comedores en Concordia

Otra joven agente de policía intentó quitarse la vida

Otra joven agente de policía intentó quitarse la vida

Robaron un auto en Colonia Avellaneda y lo encontraron en el volcadero de Paraná

Robaron un auto en Colonia Avellaneda y lo encontraron en el volcadero de Paraná

Ovación
PSG venció por penales al Tottenham y se quedó con la Supercopa de Europa

PSG venció por penales al Tottenham y se quedó con la Supercopa de Europa

El gualeguaychuense Ignacio Albónico logró un histórico hoyo en uno en Estados Unidos

El gualeguaychuense Ignacio Albónico logró un histórico hoyo en uno en Estados Unidos

Club de Regatas Corrientes: se desplomó el techo y el muro del estadio

Club de Regatas Corrientes: se desplomó el techo y el muro del estadio

La escuela de fútbol infantil El Podio sufrió otro hecho de vandalismo

La escuela de fútbol infantil El Podio sufrió otro hecho de vandalismo

El concordiense Marcos Kremer palpitó el cruce con los All Blacks: Va a ser un gran partido

El concordiense Marcos Kremer palpitó el cruce con los All Blacks: "Va a ser un gran partido"

La provincia
Se recreó el caso del General Justo José de Urquiza en un Juicio por jurados

Se recreó el caso del General Justo José de Urquiza en un Juicio por jurados

La UIER organiza su Jornada de la Industria para septiembre

La UIER organiza su Jornada de la Industria para septiembre

Cada vez más argentinos pagan con tarjetas de crédito las compras del súper

Cada vez más argentinos pagan con tarjetas de crédito las compras del súper

La Vicegobernación capacitará en Boleta Única de Papel

La Vicegobernación capacitará en Boleta Única de Papel

Paraná Lee: la Editorial de Entre Ríos presente en la Feria del Libro

"Paraná Lee": la Editorial de Entre Ríos presente en la Feria del Libro

Dejanos tu comentario