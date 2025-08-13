Se recreó el caso del General Justo José de Urquiza en un Juicio por jurados

La Biblioteca del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos realizó un simulacro de Juicio por jurados basado en la muerte del general Justo José de Urquiza.

Los participantes en el Juicio por jurados del caso Justo José de Urquiza.

La Biblioteca del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) realizó el martes un simulacro de Juicio por Jurados basado en uno de los episodios más trascendentes de la historia argentina y entrerriana: la muerte del general Justo José de Urquiza .

La simulación del proceso contó con la activa participación de empleados judiciales y estudiantes universitarios.

La propuesta, organizada en articulación con la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), contó con la participación académica del Dr. Federico Ornik y la Dra. María Emilia Rolandelli Bertoli; integrantes de la Biblioteca del STJER: Dr. José María Bongiovanni, Dr. Damián Mayora, Luciano Cozza, Juan Gonzalez y Patricia Anzola, oficiaron como Juez Técnico, Ministerio Público Fiscal y Defensa.

El juicio por el caso Justo José de Urquiza

El simulacro se desarrolló en su totalidad, desde la apertura de la audiencia hasta la emisión del veredicto, poniéndose especial énfasis en la etapa de deliberación del jurado, la cual fue realizada de manera pública.

El jurado, integrado por estudiantes de las Licenciaturas en Trabajo Social y Ciencias Políticas de la UNER, dictó un veredicto de culpabilidad para los imputados históricos: Ambrosio Luna, Nicomedes Coronel y Ricardo López Jordán.

La actividad permitió acercar a los estudiantes a la práctica real del sistema de Juicio por Jurados, establecido en la provincia a través de la ley 10.746. Además propició la reconstrucción de un capítulo clave de la memoria colectiva entrerriana y nacional.

Al mismo tiempo refirmó el compromiso institucional del STJER en la formación ciudadana, acceso a la justicia y promoción de espacios que vinculan al Poder Judicial con la comunidad.

En ese marco, la Biblioteca del STJER continúa consolidándose como un espacio de formación, difusión cultural e investigación jurídica, con acciones concretas orientadas a fortalecer el vínculo entre las instituciones y la ciudadanía.