Se pone en marcha un programa para finalizar la Secundaria en plataforma virtual

Fruto de un trabajo de más de dos años, el Consejo General de Educación (CGE) presentó ayer una nueva propuesta educativa para la finalización de los estudios secundarios, gratuita y con acceso digital, que se desarrollará fundamentalmente a través de la plataforma virtual Atamá.

Destinado a trabajadoras y trabajadores de más de 25 años, el programa se pone en marcha a partir de distintos convenios con instituciones civiles y gremiales; durará tres años y su título tendrá validez en todo el país.

La propuesta viene a dar respuesta a la necesidad e interés de muchos entrerrianos en finalizar sus estudios secundarios, nivel obligatorio desde 2006. En la provincia, según el último Censo Nacional 2010, apenas el 40% de la población tenía estudios secundarios completos.

"Está pensado para trabajadores de más de 25 años de edad. Tienen que ser trabajadores formales o informales, porque por ejemplo hicimos un convenio con la Federación de Trabajadores de la Economía Popular. La idea es que los chicos y chicas que están haciendo la Secundaria no se muden, porque queremos que sea para las madres y padres que además trabajan y cuentan con menos tiempo. Por eso el piso de 25 años, para no competir con las escuelas de adultos que arrancan desde los 18 años. Esperamos que los chicos de 18 y más de 20 años cursen todos los días, y que haya una preparación más intensa, para poder desarrollar otros estudios; en cambio en los adultos es lograr que puedan terminar aquello que no pudieron, y que puedan hacerlo acomodando sus tiempos, con una oferta de calidad", dijo a UNO el director de la modalidad de educación Jóvenes y Adultos del CGE, Exequiel Coronoffo.

La propuesta será con cupos, que ya están cubiertos, confirmó el funcionario, con distintas organizaciones sindicales, civiles y empresas, que cubrieron los espacios disponibles.

"Para esta primera etapa que vamos a comenzar lo hicimos en función de la demanda que tuvimos de sindicatos, asociaciones del Estado, empresas que nos mandaron un listado de trabajadores. Lo cual no quiere decir que a futuro vayamos cubriendo esas vacantes y se vayan incorporando más personas. Se tomó la decisión de hacerlo equitativo, en cada uno de los departamentos tendrán 70 estudiantes cada uno. Es el tope que nosotros creemos que un docente de cada área puede trabajar de manera personalizada", razonó. Serán entonces unas 1.300 las personas que ingresarán en esta primera etapa.

Para su instrumentación estará la sede central en el edificio del CGE en Paraná y habrá una subsede en cada uno de los departamentos, que se localizará en escuelas o centros comunitarios de atención de adultos, con espacios y conectividad disponible.

El 3 de junio se iniciará la adaptación a las nuevas tecnologías, y desde julio, en forma simultánea, se iniciará en toda la provincia.

El CGE, desde ayer, puso en marcha los concursos para cubrir los cargos docentes para la tarea: se requerirán en cada departamento cinco docentes (Matemáticas, Lengua, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Inglés), con presentación de proyectos, y también un facilitador.

La oferta consta de seis módulos: tras la adaptación a la plataforma, que implica el conocimiento de cómo acceder a los distintos contenidos y manejos de recursos, se desarrollarán tres módulos similares al ciclo básico de la Secundaria, y otros tres del Ciclo Orientado. Y se extenderá a lo largo de tres años.

"Las propuesta de secundario son a término, y como están por vencer los plazos de la educación semipresencial, debíamos presentar un nuevo formato. Mientras tanto van a seguir coexistiendo los distintos programas", indicó en referencia a los semipresenciales, o el programa Fines (disponible para quienes adeudan materias de los últimos años).

En la actualidad, el sistema de educación para adultos en la provincia alcanza a unas 40.000 personas.

"Esta propuesta es innovadora no solo por la plataforma virtual, sino que se sitúa a partir del desarrollo de capacidades, del contexto donde viven los estudiantes, que ponen en juego todas las evaluaciones en un proyecto para la comunidad. Y todo con una mirada entrerriana de las cosas. No es casualidad que se dé aquí –remarcó– porque por decisión del gobernador a esta modalidad del sistema educativo no le sobra ningún estudiante. Y este año abrimos dos escuelas secundarias en contextos de encierro; mientras que en 2016 el Ministerio de Educación de la Nación disolvió la Dirección de Educación de Adultos de Nación, Entre Ríos tomó un camino distinto que se termina de materializar hoy", reflexionó.

Por su parte, la titular del CGE Marta Landó también hizo referencia a la política educativa en marcha. "Esta gestión de gobierno apuesta a dar oportunidades a todas aquellas personas que no han podido terminar en tiempo y forma la educación Secundaria, y que sabemos que a veces es una proyección o un deber para cada uno, para sus familias, poder alcanzar es título que por circunstancias de la vida no pudieron obtener. Nosotros dijimos vamos a apostar a jóvenes y adultos, a la educación de los trabajadores, a apostar a la igualdad de oportunidades de cada uno que las necesita. El programa de educación de adultos de Entre Ríos es de los pocos sobrevivientes en el país. Estamos apostando a esta modalidad de estudios y tratamos de acompañar a cada uno como se merece y corresponde", dijo.