Se levantó el paro de colectivos en Paraná

UTA decidió levantar el paro de colectivos en Paraná y el servicio se reanudará a partir de las 4.30 de este lunes.

Tras analizar la situación, los empresarios se comprometieron a adelantar un monto de lo acordado el viernes en la Secretaría de Trabajo, y el gremio decidieron levantar la medida como un “gesto de buena voluntad” para no perjudicar a la población”.

En tanto aguardan que la Municipalidad transfiera los 5 millones de pesos del ATN, tal cual se había comprometido.

La decisión fue tomada a última hora del domingo, tras aguardar todo el día novedades por parte del municipio durante el fin de semana sin colectivos, servicio que se había visto interrumpido el viernes por la tarde al comprobar que no había sido depositado el monto del 50% de los días de paro descontados.

Servicio alternativo

En medio de la incertidumbre, desde la Provincia se había informado este domingo, que se ponía a disposición de los usuarios, empleados de la administración provincial, un servicio de transporte de emergencia con recorridos para unir el microcentro con Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda.

Lo que se había anticipado

Durante la jornada del domingo, las empresas del transporte urbano de pasajeros hicieron público el planteo de “un nuevo compromiso financiero extraordinario” y abonar hoy los montos reclamados por los trabajadores, “en caso de que la Municipalidad de Paraná asumiese el compromiso de transferir a las empresas los fondos provenientes del Tesoro de la Nación (de 5 millones de pesos) con destino al Sistema Integrado del Transporte Urbano (SITU), dentro del término de 72 horas hábiles. Sería para afrontar el pago del 50% de los días descontados a los choferes por los 15 días de paro, abonándose en carácter no remunerativo; el saldo por el otro 50% sería en tres cuotas futuras.

La comunicación oficial desde la concesionaria Buses Paraná se dio a conocer en la tercera jornada consecutiva sin el servicio público en la capital provincial, que se suma a los cuatro días de julio y 15 de agosto, y a otras medidas de fuerza desarrolladas meses antes en el marco de una crisis que atraviesa el sector a partir de la eliminación de los subsidios de la Nación para el interior del país, y que en el caso de Paraná no pudo resolverse con nuevos recursos, como han ido sorteando los inconvenientes otras las localidades del país.

El planteo de Buses Paraná para superar este nuevo conflicto “no provocado por las empresas”, aseguran, sino “producto de la falta de acción de la concedente en la inmediata transferencia de los recursos enviados por la Nación y comprometidos públicamente para el Transporte de Urbano de Pasajeros” sería “afectar recursos que tenían un destino operativo del sistema para destinarlo a los trabajadores, siempre y cuando se levante la medida de fuerza que lleva adelante la entidad gremial para el primer servicio diagramado para el día lunes”, es decir, a partir de las 4.30 de hoy.

“Es necesario el inmediato restablecimiento de los servicios y estamos dispuestos nuevamente a realizar todas las acciones que fueren necesarias a tal fin, exhortando en el mismo sentido al resto de los actores del sistema, so pena de caer en la destrucción del transporte de pasajeros local y la extinción de una importante fuente de trabajo”, versa la comunicación oficial de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Mariano Moreno y Ersa.

Durante sábado y domingo, los choferes habían declarado un paro de actividades sin asistencia a los lugares de trabajo en los distintos turnos–; por esa situación es que el sábado, las empresas –para defenderse de posibles sanciones– aseguraron que las unidades estaban listas para prestar servicios, pero no había trabajadores en los lugares de trabajo.

Expectativas

En cuanto a la necesaria sesión extraordinaria del Concejo Deliberante para que la comuna pueda imputar el destino del ATN a las empresas, a primera hora de este lunes el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) presentará formalmente la solicitud.

El secretario de Servicios Públicos, Ricardo Frank, confirmó a UNO que en las últimas horas hubo reuniones entre ediles y el intendente, Sergio Varisco, para darle celeridad al tratamiento del destino final de los 5 millones de pesos.

En ese marco, hizo hincapié: “La responsabilidad de no afectar el ATN al transporte fue exclusiva del municipio. Quiero aclarar que ni la Provincia ni la Nación tienen en este caso nada que ver con esta situación. Fue el municipio el iniciador del trámite del ATN, porque sabíamos que las empresas iban a tener inconvenientes para afrontar los pagos de sueldos a principios de mes, pero no fuimos astutos para afectarlos en tiempo y forma. Fui crítico cuando a mediados de agosto el gobierno provincial había acreditado el adelanto de 12 millones de pesos, un viernes a última hora. Pero en este caso no hubo nada de ello: el radiograma que envía la Provincia, que establece que esos fondos son para afrontar inconvenientes económicos o financieros del municipio, es tal como se había solicitado. La responsabilidad es nuestra, no es de la Nación ni de la Provincia”, insistió. Y se sinceró en que faltó adelantarse a la llegada del ATN con un dictamen legal y un planteo ad referéndum del Concejo.

Ahora esa imputación para el transporte se deberá viabilizar a través del cuerpo. Dependerá por un lado de la voluntad de las autoridades del Concejo Deliberante acelerar la realización de la sesión. Se requiere la aprobación por mayoría, y para ello el oficialismo necesita el acompañamiento de los otros dos bloques (Paraná de Pie y Frente UNA) para sumar avales, en caso que el Frente para la Victoria se oponga.