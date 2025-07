Santa Elena continúa en alerta por cortes en el transporte escolar rural

El lunes se conoció la denuncia de c omunidades educativas rurales de distintos puntos de la provincia sobre cortes en el servicio de transporte escolar rural , hecho que dejaba a parte de la matrícula de alumnos sin posibilidades de asistir a clases y de continuar sus estudios. Así, junto a la Asociación Gremial del Magisterio (Agmer) las escuelas se manifestaron en estado de alerta y movilización.

Aunque desde el Instituto Becario Provincial se notificó a algunas escuelas del departamento La Paz sobre la restitución del servicio, no todas las escuelas fueron notificadas y están en la incertidumbre sobre la reanudación del servicio al retorno del receso escolar.

En diálogo con La Mañana de La Red (88.7), Augusto Escobar, vicedirector de la Escuela NINA NEP N°9 Juan Bautista Azopardo de Santa Elena y secretario de Educación de Agmer local, advirtió sobre la situación crítica que atraviesan varias instituciones educativas de la ciudad, tras la decisión de rescindir el servicio de transporte escolar rural.

"Nos enteramos el jueves pasado, a través de la persona encargada de brindar el transporte escolar, que el servicio se suspendería a partir del 21 de julio por decisión del Instituto Becario Provincial (Inaubepro)", informó Escobar. "No hay una argumentación clara en las resoluciones. No llegaron por vía oficial, como debería ser, a través de las Departamentales de Educación, sino que fueron compartidas por quienes brindan el servicio. Tampoco ellos conocen los motivos por los que se rescinden los contratos", explicó. "Lo único que circuló es lo que dijo el encargado del Inaubepro a los medios provinciales, que fue que la provincia no contaba con los recursos para seguir manteniendo el transporte".

Estudiantes alumnos Transporte escolar Agmer La Paz.jpg

Alerta en Santa Elena

La suspensión afectará a tres instituciones educativas de Santa Elena. "En nuestra escuela, la N°9, 127 alumnos quedarían sin transporte. En la NEP N°76 Maipú son 100 los chicos que utilizan el servicio todos los días. Y en la Escuela Secundaria Agrotécnica N°151 del Paraje El Quebracho también asisten adolescentes y jóvenes desde Santa Elena. En total, son cerca de 350 alumnos afectados en esa institución. Es una situación bastante complicada".

Desde el equipo directivo, se están realizando gestiones para intentar revertir esta decisión. "Hemos gestionado ante conocidos que forman parte del gobierno provincial y también ante opositores, para ver si en conjunto se puede encontrar una solución. El jueves nos reunimos a las tres de la tarde con todos los padres de la escuela, buscando una alternativa que permita que esos 127 chicos puedan seguir asistiendo a clases después del receso".

Escobar insistió en que el objetivo es que el transporte escolar se mantenga, al menos, hasta fin de año. "Nuestra intención es que se mantenga hasta el 31 de diciembre y que después el gobierno evalúe la situación, porque es complicado. Nuestros alumnos provienen de barrios como 120 Viviendas, Cristo Redentor y Chaco, donde fueron trasladados por el problema del desbarrancamiento que sufre Santa Elena. También hay un asentamiento en el kilómetro 3, a la entrada de la ciudad. Y nuestra escuela está pasando toda la ciudad, cerca de las barrancas del Paraná, en la costanera. Son casi 8 kilómetros diarios que los chicos recorren para asistir. Nos complica un montón si se da de baja el transporte escolar".

Escobar también se refirió a su rol gremial. "Formo parte de la comisión de la filial Agmer Santa Elena. Desde el gremio estamos acompañando a las instituciones. Las cinco escuelas primarias públicas de Santa Elena estamos preparando un comunicado para la sociedad, con un solo mensaje: no al recorte y al ajuste en educación. Si bien por el decreto nacional y la resolución del CGE estamos imposibilitados de realizar asambleas en horario escolar, estamos activando para hacerlas fuera del horario escolar y hacer escuchar nuestros reclamos".

Consideró que la medida es injustificada e incoherente. "Por un lado, el consejo lanza un programa para sostener la presencia de los adolescentes y jóvenes en la escuela secundaria, y con la otra mano les está sacando el derecho a la educación recortando el transporte escolar. Es una gran incoherencia".

Finalmente, Escobar remarcó el impacto social que tendrá la medida. "Es una paradoja que se corta por el hilo más delgado, que son las infancias. Para muchos de nuestros alumnos, es el único lugar donde tienen un plato de comida caliente, donde reciben la leche. Muchos de nuestros padres son jornaleros, trabajan tanto la madre como el padre. Cuando salió la circular 14, que daba la posibilidad de reducir horarios por la ola de frío, nuestra institución mantuvo sus horarios y tuvo una asistencia media muy buena, porque es el único lugar donde los alumnos se sienten acogidos, protegidos, y donde además de brindar aprendizaje, brindamos contención y cuidado. Eso es lo que necesita la infancia".

Transporte Escolar rural La Paz Becario Inaubepro.jpg

Restitución del servicio

El martes desde Inaubepro se difundió un comunicado por el cual notificaba a varias instituciones sobre la restitución del servicio pero no todas las escuelas afectadas lo recibieron. "Queremos compartir que el servicio de transporte escolar ha sido restituido. Agradecemos profundamente a las familias, a toda la comunidad educativa y al presidente de la Junta de Gobierno por su acompañamiento, gestiones y apoyo constante durante estos días difíciles. Esta es una muestra de que cuando la comunidad se une, la escuela se defiende y los derechos de nuestros estudiantes se hacen valer. Sigamos caminando juntos por una educación pública, gratuita y de calidad para todos", expresaron desde la escuela 13, Federación Libertad Y Fuerza.

En la notificación, con fecha 8 de julio, se dejaba en claro que se retrotraía la medida para el tramo 10-2599 A. También recibió una notificación similar la escuela N° 151 El Quebracho, de la Paz, en la que se indicaba que se restituía el servicio de transporte escolar al tramo 10-2847 A.

VER TRAMOS VIGENTES