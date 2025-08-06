Uno Entre Rios | La Provincia | San Cayetano

San Cayetano: Paraná celebra al Santo del "pan y el trabajo"

La fiesta patronal de San Cayetano en Paraná se celebrará este jueves y la festividad cristiana tendrá varios horarios de misa y la tradicional procesión.

6 de agosto 2025 · 20:15hs
La procesión por San Cayetano será a las 15.30.

La procesión por San Cayetano será a las 15.30.

La fiesta patronal de San Cayetano en Paraná se celebrará este jueves y, como cada año, la festividad cristiana tendrá varios horarios de misa y la tradicional procesión de la parroquia ubicada en Atanacio Eguiguren al 838, en el barrio San Roque.

La primera misa está prevista para la medianoche, mientras que a las 9.30 y 11 se repetirán las acciones.

Las organizaciones sociales y sindicales reclamaron la reactivación de la obra pública.

Marcha por San Cayetano: en Paraná reclamaron "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo"

ATE encabezó la Marcha de San Cayetano rumbo a Plaza de Mayo.

ATE encabeza la Marcha de San Cayetano rumbo a Plaza de Mayo

En tanto, desde las 15.30, se realizará la procesión y misa presidida por el flamante arzobispo de la capital provincial, Monseñor Raúl Martín, mientras que los otros oficios serán a las 19 y 21.

Día de San Cayetano

San Cayetano, el santo patrono del pan y el trabajo, es celebrado por los fieles católicos en Argentina cada 7 de agosto. Esta festividad tiene un gran arraigo en el país, ya que San Cayetano fue canonizado en 1671. Nacido el 1° de octubre de 1480 en Vicenza, Italia, Cayetano de Thiene estudió derecho en la Universidad de Padua y después de la muerte del Papa Julio II, decidió dedicar su vida a la fe y convertirse en sacerdote.

A lo largo de su vida, San Cayetano propuso ideas renovadoras dentro del catolicismo, como la oración y la adoración del Santísimo Sacramento. Fundó la sociedad Oratorio del Amor Divino y la Orden de Clérigos Regulares Teatinos, buscando la austeridad y la renovación en el clero.

Además, se destacó por ayudar a los pobres, los enfermos y las prostitutas arrepentidas. San Cayetano también tomó la iniciativa de establecer un Banco Popular que concediera créditos sin interés, desafiando el negocio de los prestamistas usureros. Fue así que se ganó el título de “Padre de la Providencia” y “El santo del pan y el trabajo”.

Se espera una gran convocatoria en Concordia en la parroquia ubicada en Villa Zorraquín.

Esperan multitudinaria convocatoria por San Cayetano en Concordia

La empresa ERSA informó que pagó los salarios atrasados y se normaliza el servicio de colectivos en el área metropolitana. En Paraná UTA no levantó el paro

ERSA informó a Trabajo que abonó los salarios atrasados

Hasta la medianoche de este jueves se pueden incorporar nuevas fuerzas. Los postulados de Fuerza Entre Ríos.

Elecciones 2025: Fuerza Entre Ríos, el frente del PJ, FEF y PTP

La Dirección de Industrias Culturales y Creativas de Entre Ríos difundió los servicios de AMA, una plataforma pública de distribución digital de música argentina

Difunden una plataforma pública de distribución digital de música argentina

Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

El gualeguaychuense Martín Ojeda brilla en la MLS con números impresionantes en Orlando

La visión de Ulises Cavenaghi sobre las criptomonedas: Ya no es solo una herramienta de especulación

Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

El gualeguaychuense Martín Ojeda brilla en la MLS con números impresionantes en Orlando

La visión de Ulises Cavenaghi sobre las criptomonedas: Ya no es solo una herramienta de especulación

ERSA informó a Trabajo que abonó los salarios atrasados

Marcha por San Cayetano: en Paraná reclamaron Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo

Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

La defensa de Julián Christe recusó al juez por supuesta parcialidad

Balacera en Villa Huesito: un hombre fue detenido con un potente revólver

Adolescente fue detenido con bochitas de cocaína y quedó alojado en el Copnaf

Murió la joven suboficial de la Policía

Matías Russo: la mejor carrera que he corrido en mi vida

Ciclista quiere dejar su huella en la Liga Provincial de Mayores de básquet

El gualeguaychuense Martín Ojeda brilla en la MLS con números impresionantes en Orlando

Marcos Díaz rompió el silencio y apuntó contra el DT de Colón: Es un pase de facturas

El Dibu Martínez fue nominado al trofeo Yashín

ERSA informó a Trabajo que abonó los salarios atrasados

Marcha por San Cayetano: en Paraná reclamaron Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo

Elecciones 2025: Fuerza Entre Ríos, el frente del PJ, FEF y PTP

Difunden una plataforma pública de distribución digital de música argentina

Preocupación por el acuerdo entre Uader y La Libertad Avanza

