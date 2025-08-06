San Cayetano: nueva celebración por el Santo del "pan y el trabajo"

La fiesta patronal de San Cayetano en Paraná se celebrará este jueves y la festividad cristiana tendrá varios horarios de misa y la tradicional procesión.

La fiesta patronal de San Cayetano en Paraná se celebrará este jueves y, como cada año, la festividad cristiana tendrá varios horarios de misa y la tradicional procesión de la parroquia ubicada en Atanacio Eguiguren al 838, en el barrio San Roque.

La primera misa está prevista para la medianoche, mientras que a las 9.30 y 11 se repetirán las acciones.

En tanto, desde las 15.30, se realizará la procesión y misa presidida por el flamante arzobispo de la capital provincial, Monseñor Raúl Martín, mientras que los otros oficios serán a las 19 y 21.

Día de San Cayetano

San Cayetano, el santo patrono del pan y el trabajo, es celebrado por los fieles católicos en Argentina cada 7 de agosto. Esta festividad tiene un gran arraigo en el país, ya que San Cayetano fue canonizado en 1671. Nacido el 1° de octubre de 1480 en Vicenza, Italia, Cayetano de Thiene estudió derecho en la Universidad de Padua y después de la muerte del Papa Julio II, decidió dedicar su vida a la fe y convertirse en sacerdote.

A lo largo de su vida, San Cayetano propuso ideas renovadoras dentro del catolicismo, como la oración y la adoración del Santísimo Sacramento. Fundó la sociedad Oratorio del Amor Divino y la Orden de Clérigos Regulares Teatinos, buscando la austeridad y la renovación en el clero.

Además, se destacó por ayudar a los pobres, los enfermos y las prostitutas arrepentidas. San Cayetano también tomó la iniciativa de establecer un Banco Popular que concediera créditos sin interés, desafiando el negocio de los prestamistas usureros. Fue así que se ganó el título de “Padre de la Providencia” y “El santo del pan y el trabajo”.