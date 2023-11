Balance en Salud: se fortalecieron áreas claves con inversiones

Entre Ríos fortaleció el sistema público de salud con inversiones en áreas claves como prevención, recurso humano, obras, equipamientos, urgencias y digitalización. El objetivo de la gestión fue garantizar los derechos de la población, en especial de quienes no poseen cobertura de seguridad social.

En ese marco, el Ministerio de Salud de Entre Ríos desarrolló diferentes líneas de acción estratégicas en el territorio, tales como la promoción de estilos de vida saludables; capacitación para los equipos sanitarios; fortalecimiento de infraestructura edilicia en hospitales y centros de salud; impulsando más servicios para la población; y avanzando en el equipamiento y la organización para incorporar tecnología y digitalizar la gestión sanitaria.

Hospitales trabajadores de salud Gustavo Bordet.jpg

Más estabilidad y reconocimiento al personal

Durante este año, trabajadores de la cartera de diferentes escalafones vieron concretar importantes avances en su situación de revista. Se recategorizaron 5.826 trabajadores y trabajadoras del escalafón general a partir del decreto Nº 2.903. El instructivo consideró el total de 4.456 trabajadores en relación de antigüedad; 366 profesionales; 2 agentes en el ámbito del sistema de computación de datos; 126 en niveles de conducción; 299 en consideración del ámbito de salud mental; 192 agentes sanitarios y 385 que no fueron alcanzados en recategorizaciones anteriores.

De esta manera, la provincia mejoró las categorías de 4.805 trabajadores en planta permanente y 1.021 con estabilidad laboral.

También, y en virtud de la sanción de la Ley Nº 11.038 (a fines de 2022), a partir de la cual se crearon 1.095 cargos en planta permanente de la Carrera Profesional Asistencial Sanitaria, en 2023 el gobierno de Entre Ríos formalizó las designaciones interinas de profesionales mediante el Decreto Nº 3827. De esta manera, se regularizó la situación de 870 trabajadores de la salud que venían prestando servicios en efectores públicos desde hace varios años, quedando pendientes 225 que se tramitarán de forma diferenciada conforme a diferentes particularidades en sus situaciones de revista.

Por otra parte, y esta vez en el marco de la aplicación de la Ley Nº 10.930 de Enfermería, mediante el Decreto Nº 2.636 se incorporó a todo el personal en Planta Permanente (3.006 trabajadores) y Estabilidad Laboral (442); y bajo la Resolución Nº 3.286 también se incluyeron y readecuaron, de acuerdo a su formación, al Personal Extraordinario (419) y a los que revistan en Contrato de Locación de Servicios (tres trabajadores).

Recursos

Hasta el 30 de octubre, se invirtieron este año, 697.081.781 pesos destinados a la compra de medicamentos, insumos y equipamiento para pacientes atendidos por los programas Remediar y Diabetes y Factores de Riesgo Cardiovascular, como así también se invirtió en leche entera fortificada para apoyo nutricional, pañales para beneficiarios del Programa Incluir Salud, entre otros. Los recursos fueron distribuidos en hospitales, centros de salud y diferentes reparticiones del nivel central.

En concepto de partidas de funcionamiento de hospitales –los recursos destinados a sostener las prestaciones de los efectores–, en el período de enero a septiembre se abonaron 9.710.200.753 pesos.

En tanto que la red de establecimientos del primer nivel de atención, que comprende a centros de salud y centros regionales de referencia, recibió partidas de funcionamiento por 378.583.352 pesos en el mismo lapso. En este sentido, en junio de este año se modificó el artículo 13 del Decreto Nº 1493, lo cual permitió que las partidas de funcionamiento que reciben los efectores del primer nivel de atención pasaran a ser mensuales en lugar de bimestrales. Se trata de un avance fundamental en un contexto económico tan cambiante.

Por pago de guardias de hospitales y centros de salud, de enero a agosto, se abonaron 3.717.697.212 pesos.

De enero a octubre, mediante erogaciones provenientes tanto de Rentas Generales del Tesoro provincial como del Programa Federal Incluir Salud, se destinaron 960.939.951 pesos en subsidios para asistir la urgencia en pacientes sin cobertura social.

Salud Pública Gustavo Bordet S.jpg

Entregas de ambulancias y unidades de traslado 4x4

Durante 2023 se adjudicaron 17 ambulancias. Es así que, para potenciar el parque automotor afectado a la resolución de la emergencia y la urgencia en el marco de la red de traslados, fueron entregados cuatro vehículos adquiridos por la provincia a los hospitales: San José (Diamante); Nuestra Señora de Luján, de General Ramírez (departamento Diamante); San José, de la localidad homónima (departamento Colón), y Fermín Salaberry, de Victoria.

Asimismo, se asignaron 13 vehículos provistos desde Nación: al 107 subcabecera Paraná; a los hospitales Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay; Delicia Masvernat de Concordia; Santa Rosa de Chajarí; Perú de Galarza; Centenario de Gualeguaychú; Brage Villar de Hasenkamp; San Martín de Paraná; Santa Rosa de Lucas González; Gregoria Pérez de San Gustavo (unidad de traslado 4x4); Santa Rosa de Villaguay (unidad de traslado 4x4); Eva Duarte de Ceibas (unidad de traslado 4x4) y Centro Regional de Referencia Arturo Oñativia de Paraná.

Salud Pública Gustavo Bordet.jpg

Infraestructura hospitalaria y en centros de atención primaria

Otra línea estratégica en la gestión fue priorizar al fortalecimiento de la infraestructura sanitaria, destinando importantes recursos a ampliar, renovar, construir y poner en valor los recursos edilicios al servicio de la salud.

Es así que, en lo que respecta a obras en hospitales, se puede mencionar que en el Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay se está construyendo actualmente la ampliación de la nueva terapia intensiva y ya fue licitada la ampliación y reestructuración de Internación, Maternidad, Neonatología y áreas complementarias.

En el San José de Federación se procedió a la ampliación del sector de emergencias, de recepción y de los consultorios.

En el San Miguel de Bovril se colocó un nuevo tanque de agua, además de añadir una cisterna de 2.500 litros y cañerías de alimentación de agua fría para todos los servicios como cocina, baños, quirófano. También se instalarán redes de gas natural.

En el Fermín Salaberry de Victoria se trabaja en la ampliación del área quirúrgica, y la reestructuración en áreas complementarias, servicios, maternidad e internación de pediatría. Y en el hospital San Martín fueron habilitados la nueva unidad de terapia intensiva, servicios de diagnósticos y tratamiento.

Además, se inauguró la nueva cocina del hospital Fidanza de Colonia Ensayo; el hospital San Antonio de Gualeguay puso en funcionamiento su tomógrafo en un nuevo espacio acondicionado para tal fin; y el hospital de Santa Elena comenzó a brindar atención ambulatoria en el Nuevo Centro Modular.

Por su parte, se fortaleció al primer nivel de atención con nuevos edificios (de reemplazo) para los centros de salud: Antonio Tardelli, de Puerto Curtiembre, departamento Paraná; Jorge Laurent, de Puerto Algarrobo, departamento La Paz; Puiggari, de Estación Puiggari, departamento Diamante; René Favaloro, de Aldea Protestante, departamento Diamante; Evita, de General Racedo, departamento Diamante, y Gregorio Pucheta, de Los Conquistadores, departamento Federación.

También se llevó a cabo la construcción de un nuevo Centro de Atención Primaria de Salud en Seguí, departamento Paraná; se está haciendo lo propio con el Clodomiro Ledesma, de Estación Ledesma (Concordia); el Albert Schweitzer, en Don Cristóbal 2º (Nogoyá), que ya presenta un avance del 50 por ciento; y en Pueblo Liebig (Colón), donde comenzaron los trabajos para la construcción del Centro de Salud Augusto Gaillard.

Asimismo, se llevaron a cabo las obras de ampliación del centro de salud San Antonio de Aldea San Antonio (Gualeguaychú), de reparación del Dr. Juan Elberg en El Pingo (Paraná) y también se realizaron refacciones en techos e instalaciones eléctricas del centro de salud “Mariano Rebord” de la ciudad de Colón; al tiempo que se encuentra en refacción el centro de salud “Dr. Arturo Oñativia”, de Aldea Santa María, del departamento Paraná.

Pero no sólo se trabajó en dar respuesta a los establecimientos de distintos niveles, sino que también se procuró el fortalecimiento integral. En ese marco, fue inaugurado el nuevo Laboratorio Provincial de Epidemiología y se puso en funcionamiento la nueva Cámara de Vacunas en Paraná, en ambos casos, con edificios propios.

mamógrafo mamografías Salud Gustavo Bordet.jpg

Equipamiento

No fue menor el esfuerzo dedicado a actualizar las capacidades técnicas. Entre el equipamiento entregado, se destacan: un ecógrafo con destino al Centro de Salud Juan Baggio (Gualeguaychú); tres microscopios para laboratorio para los hospitales Perú (General Galarza), Eva Duarte (Ceibas) y San José (departamento Colón); una torre de videoendoscopia digestiva para el Delicia Concepción Masvernat (Concordia); un equipo de Rayos X portátil para el geriátrico Dr. Pascual Palma (Paraná); un agitador de extracción automático para el hospital Nuestra Señora de Luján (General Ramírez); un secarropas industrial para el Hospital Dr. Luis Ellerman (Rosario del Tala); una lavadora centrifugadora automática para Hospital San Roque (Rosario del Tala); dos incubadoras de trasporte con destino a los hospitales J.J. Urquiza (Federal) y Dr. Francisco Castaldo (María Grande); entre otros equipos importantes.

Siguiendo las recomendaciones internacionales en la materia, se avanza hacia la digitalización de los servicios de diagnóstico por imágenes. En este sentido ya se adquirieron cinco sistemas de digitalización que fueron incorporados en los hospitales San Miguel (San Salvador), Centenario (Gualeguaychú), Behring (Estación Holt), Francisco Ramírez (San José de Feliciano) y San Blas (Nogoyá). Cabe destacar que en el marco del procedimiento de actualización de los sistemas de diagnóstico por imágenes, se procedió a licitación de 27 más.

Sistema de Salud Digital de Entre Ríos

Se trabajó en la implementación del plan de Salud Digital de Entre Ríos, que implicó la modernización de múltiples herramientas sanitarias a través de capacitaciones sobre digitalización, uso de turnera y del módulo ambulatorio de historia clínica digital. En este marco, durante 2023 se distribuyeron 178 computadoras all in one a efectores de todo el territorio provincial.