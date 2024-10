Salud mental: las rondas de escucha brindan un especial "Espacio de Cobijo"

"En un principio eran talleres en los que se trabajaba con algunas dinámicas para hacer una primera escucha, pero con el tiempo esa forma se fue sistematizando y el año pasado pensamos en redefinir y modificar esa forma de trabajo y lo planteamos en la Dirección del Centro de Salud”, dijo, y agregó: “La propuesta fue hacer estas rondas de escucha en el CIC II, porque entendemos que tiene que llegar a toda la comunidad, y para eso hay que pensar en otras lógicas. Ahí podemos trabajar en un centro de integración comunitaria al que las personas van para distintas actividades y donde la salud mental es parte, es transversal a todas las problemáticas”.

Funcionamiento de las rondas de escucha

La cantidad de personas que asiste es variable, pero es notorio el aumento desde el año pasado hasta ahora. Un dato importante que aclaró Jorge es que las rondas de escucha tienen sus reglas de funcionamiento, y que no son de grupos de autoayuda –que en general no están coordinados por profesionales–. En el caso del Espacio de Cobijo, está coordinado por él, que es profesional matriculado con una mirada desde la salud integral y 30 años de experiencia en atención primaria. Sobre este punto, explicó: “Esto es importante, porque no se trata solamente coordinar el grupo y contenerlo, sino que este espacio nos permite cumplir con los principios que tenemos del trabajo: la captación, la detección precoz, el poder hacer la derivación en el momento adecuado o reconducir alguna cuestión. Vemos si en algún caso sería bueno que a la persona la vea un médico clínico, o hacemos la derivación al Hospital Escuela, por ejemplo. Se arman otras intervenciones, y esta es la diferencia que hay cuando se trabaja de esta forma”.

Rondas de escucha.jpg Las rondas de escucha son un espacio de contención importante Foto ilustrativa

También remarcó que no es un espacio para tratar urgencias en salud mental, haciendo hincapié en que para esos casos está la línea gratuita 08007772100, de orientación y apoyo, atendida por profesionales las 24 horas de lunes a lunes. Además, comentó que están acompañados por el programa Sumar del Ministerio de Salud de Entre Ríos, que busca fortalecer el acceso equitativo y de calidad a los servicios de salud.

Trabajo conjunto promoviendo la salud mental

Por su parte, Emilio “Pata” Ruberto, quien es el director del CIC II, destacó el trabajo conjunto que llevan adelante: “El CIC pertenece al Municipio y el CAPS Malvinas Argentinas al ámbito provincial, y venimos caminando juntos en este proyecto desde hace cuatro años. Fue sumamente importante la llegada de la doctora Carina Muñoz a la Dirección del CAPS este año, ya que esto ayudó a potenciar lo que veníamos haciendo y hoy por hoy en el CIC se está ofreciendo un dispositivo en salud mental al que se suman estas tres rondas de escucha. Y a todo esto los martes y jueves va la gente de Sedronar al CIC para acompañar a familias que estén atravesadas por el tema de consumo, o a la persona que tiene esta problemática o está saliendo de ella. Queremos seguir creciendo en este tipo de propuestas”, remarcó.

Por último, destacó: “Lo que más resaltan las personas que van a las rondas de escucha es que se trata de un lugar donde no aparece el juicio de valor. Ahí no se juzga, y eso crea un espacio de pertenencia. Pensamos que sería saludable que en un futuro se puedan abrir espacios similares en otros lugares de la ciudad, también de forma coordinada”.

Para más información, se puede concurrir al CIC, o escribir a [email protected] o al 3435035580.