Ruta 18: Vialidad Nacional ejecuta bacheos en San Salvador

Desde el 17º Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional se pidió circular con precaución por bacheos en la ruta 18 a la altura de San Salvador

22 de enero 2026 · 14:06hs
El 17º Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional informa que se están realizando trabajos de bacheo con mezcla asfáltica en caliente en la ruta 18 (RN18) a la altura de San Salvador (km 217).

Durante los trabajos se produce la reducción del carril intervenido, con paso alternado de a una mano por vez.

Se recomienda a los usuarios transitar con precaución por la zona, disminuir la velocidad y atender a las indicaciones de banderilleros.

Ruta 18 Vialidad Nacional bacheo San Salvador
