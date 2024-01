Advierten por la peligro de la falta de iluminación en la Ruta 168

Ruta 168: extrajeron al camión del riacho y no encontraron al chofer

"Aparecen farolas encendidas, algunas, de una mano o de la otra en sectores puntuales, pero son unas pocas. A la altura del puente Colastiné por ejemplo hay", manifestó en diálogo con LT10.

Al referirse al tramo donde sucedió el accidente, expresó: "En las últimas semanas estaba a oscuras. Sí se encendieron el día en que comenzaron los trabajos para llevar adelante el operativo de rescate del vehículo y la búsqueda del chofer. Lo único iluminado es el edificio donde está apostada Gendarmería, unos metros antes del lugar".

En cuanto al estado de la ruta determinó: "Tiene sus problemas, principalmente en el aliviador antes del puente de Colastiné hay una ondulación que presenta saltos y pozos. Uno que conoce ya sabe que tiene que desacelerar o estar más atento, pero quienes son de afuera o no lo transitan a diario, lo desconocen, ese el grave problema".

camion cayó ruta 168.jpg

En cuanto a hechos de vandalismo, según publicó UNO Santa Fe, reflexionó: "En el último tiempo a mí personalmente no me han ocurrido, pero los que he sufrido son siempre en la zona a la altura de La Guardia, que es la complicada".

Aprovechó la ocasión para solicitar también que, dado que se acerca la temporada de regreso a clases universitarias, "la zona del barrio El Pozo presenta condiciones de baja iluminación, con un considerable tráfico de vehículos, ciclistas y peatones. En este contexto, resulta imperativo contar con iluminación adicional que se sumará al aumento del tránsito debido al flujo vacacional", concluyó.