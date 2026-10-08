Rogelio Frigerio tomó juramento a los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura.

La nueva integración del Consejo de la Magistratura ejercerá funciones durante el período 2026 - 2028. Rogelio Frigerio destacó la importancia del organismo

La nueva integración del Consejo de la Magistratura ejercerá funciones durante el período 2026 - 2028. Rogelio Frigerio destacó la importancia del organismo

La nueva integración del Consejo de la Magistratura ejercerá funciones durante el período 2026 - 2028. Rogelio Frigerio destacó la importancia del organismo

La nueva integración del Consejo de la Magistratura ejercerá funciones durante el período 2026 - 2028. Rogelio Frigerio destacó la importancia del organismo

La nueva integración del Consejo de la Magistratura ejercerá funciones durante el período 2026 - 2028. Rogelio Frigerio destacó la importancia del organismo

La nueva integración del Consejo de la Magistratura ejercerá funciones durante el período 2026 - 2028. Rogelio Frigerio destacó la importancia del organismo

La nueva integración del Consejo de la Magistratura ejercerá funciones durante el período 2026 - 2028. Rogelio Frigerio destacó la importancia del organismo

La nueva integración del Consejo de la Magistratura ejercerá funciones durante el período 2026 - 2028. Rogelio Frigerio destacó la importancia del organismo

La nueva integración del Consejo de la Magistratura ejercerá funciones durante el período 2026 - 2028. Rogelio Frigerio destacó la importancia del organismo

La nueva integración del Consejo de la Magistratura ejercerá funciones durante el período 2026 - 2028. Rogelio Frigerio destacó la importancia del organismo

El gobernador Rogelio Frigerio destacó la importancia institucional del organismo y afirmó que una Justicia independiente requiere un proceso de selección de magistrados profesional, transparente y basado en el mérito. La nueva integración ejercerá funciones durante el período 2026-2028.

La ceremonia se realizó en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y contó con la presencia del presidente del organismo, Mauro Vazón, autoridades del Superior Tribunal de Justicia, representantes de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa, colegios profesionales, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

Durante el acto, Frigerio destacó la relevancia del Consejo de la Magistratura para el funcionamiento del sistema republicano y sostuvo que la calidad de este organismo está directamente vinculada con la calidad de las instituciones democráticas.

En ese sentido, remarcó que Entre Ríos necesita una Justicia "independiente, profesional y transparente" y subrayó que el proceso de selección de magistrados constituye una instancia central para alcanzar ese objetivo.

El gobernador recordó que el Consejo tiene a su cargo los concursos y la elaboración de las ternas de quienes aspiran a desempeñarse como magistrados y funcionarios judiciales, que luego son consideradas, dentro de sus respectivas competencias constitucionales, por el Poder Ejecutivo y el Senado.

"Necesitamos que lleguen los mejores. Por su capacidad, por sus antecedentes y por su desempeño. Y necesitamos que la sociedad pueda confiar en la transparencia de ese proceso", sostuvo.

Una nueva etapa para el organismo

Frigerio destacó además la reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura, impulsada con el objetivo de mejorar el funcionamiento del organismo, agilizar los procesos de selección y avanzar en la cobertura de las vacantes existentes en la Justicia provincial.

"Hoy tenemos reglas claras para evaluar antecedentes y oposición", sostuvo al mencionar lo que contempla La Ley Nº 11. Con la incorporación de nuevas reglas para los concursos, entre ellas mecanismos para la evaluación de antecedentes y oposición, pruebas escritas, anónimas e iguales para todos los postulantes, jurados integrados por especialistas y pautas destinadas a fortalecer la transparencia y publicidad de los procesos.

En ese marco, durante 2026 el Consejo avanzó con nuevas convocatorias para cubrir cargos vacantes. Entre ellas se encuentran concursos para vocalías de cámaras, tribunales de juicios y apelaciones y cargos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa.

El gobernador valoró especialmente el diálogo entre los distintos sectores que integran el organismo y consideró que ese trabajo permitió avanzar en acuerdos sobre los criterios de evaluación y en la implementación de los nuevos mecanismos de selección.

"Ese diálogo tiene que continuar. Porque el desafío que tenemos por delante es consolidar el funcionamiento del Consejo, avanzar con los concursos y garantizar que la Justicia provincial pueda cubrir sus vacantes con profesionales preparados e independientes", afirmó.

Concursos para cubrir vacantes

El mandatario destacó que las reformas institucionales adquieren sentido cuando se traducen en resultados concretos y puso como ejemplo los concursos que actualmente se encuentran en marcha.

Según los datos expuestos durante el acto, 76 de las 112 vacantes de jueces, fiscales y defensores de la provincia se encuentran actualmente en proceso de concurso, lo que representa cerca del 70 por ciento de las vacantes.

Entre ellas se encuentran las vacantes correspondientes a las Cámaras de Apelaciones de Entre Ríos, cuyos concursos tienen previstos los exámenes de oposición para noviembre.

Frigerio señaló que el objetivo es continuar avanzando hasta completar los procesos pendientes y consolidar un sistema de selección cada vez más ágil, transparente y profesional.

"Yo creo en la división de poderes. Creo en una Justicia independiente. Y creo que cada poder tiene que ejercer plenamente las responsabilidades que le asigna nuestra Constitución, sin interferencias y sin renunciar a ninguna de ellas", expresó.

Finalmente, felicitó a quienes asumieron como nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura y destacó la responsabilidad institucional que tendrán durante esta nueva etapa.

"Confío en que esta nueva integración va a continuar trabajando con diálogo, responsabilidad y respeto por las instituciones, para que los entrerrianos tengan la Justicia que necesitan", afirmó el gobernador.

Una institución de la provincia

Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, Mauro Vazón, destacó la importancia de esta nueva etapa tras las recientes reformas legales aplicadas y se refirió a la reincorporación de concursos para cubrir cargos en la magistratura. "Detrás de cada concurso hay una necesidad concreta de la justicia y sobre todo una necesidad concreta de los justiciables", sostuvo.

Dijo además que "el Consejo no pertenece a quienes circunstancialmente lo integramos. Es una institución de la provincia, y nuestra obligación es fortalecerla y dejarla siempre en mejores condiciones para quienes nos siguen", concluyó.