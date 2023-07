Rodríguez Larreta en Paraná: "Entre Ríos está detenida en el tiempo"

Una vez cumplida con esa agenda, los referentes del espacio junto al ministro de Salud de CABA, Fernán Quirós y la precandidata a gobernadora, Alicia Aluani, brindaron una conferencia de prensa en el hotel Mayorazgo. Rodríguez Larreta, al abrir su exposición antes los medios, se refirió a las potencialidades que tiene Entre Ríos, aunque aprovechó para criticar a la actual gestión provincial por lo que no se ha hecho en diferentes frentes. “Entre Ríos es una provincia que tiene oportunidades y que produce alimentos que el mundo necesita, tiene lugares turísticos de los más lindos del país, las termas. Está detenida en el tiempo, no hay proyectos nuevos ni inversiones, ni generación de trabajo”, dijo el alcalde porteño en el comienzo de su alocución.

En una parte de su exposición abordó la realidad económica de Entre Ríos y su potencial exportador, pero además reveló el diálogo que mantuvo con un grupo de estudiantes. “Los chicos de la Universidad nos decían que tienen el sueño, de irse del país. Vamos a trabajar juntos para que Entre Ríos sea uno de los motores de la recuperación de la Argentina, produciendo mucho más alimento, más arroz, toda la industria avícola que tanto potencia de exportación tiene a los países asiáticos sobre todo. Hay mucho para hacer y lo vamos a hacer de la manera que nosotros sabemos, que es trabajando, trabajando y trabajando”, enfatizó.

Sobre la figura de Frigerio y a quien ratificó como el candidato del Juntos para competir por el gobernación, Rodríguez Larreta lo definió como “un tipo de laburo, de mucha experiencia pública que se arremanga y labura, resolviendo problemas. Y todo va a ser más fácil cuando podamos trabajar en forma coordinada entre el gobierno nacional y la provincia, y los principales municipios de la provincia. Estamos preparándonos para gobernar y en ese marco vengo a aprender, cada vez que vengo aprendo muchísimo”.

Larreta Frigerio.jpg Horacio Rodríguez Larreta y Rogelio Frigerio encabezaron una conferencia de prensa en Paraná. UNO/Juan Manuel Hernández.

Evitó la confrontación

Consultado por los “ataques” mediáticos hacia su persona que propone Patricia Bullrich, en el marco de la interna de Juntos, Rodríguez Larreta no quiso confrontación. “No entro en eso. A mí nunca me vas a escuchar y resisto los archivos, que haga alusiones personales, críticas o chicanas. Para mí la unidad es la prioridad; y jamás lo voy a hacer, aún cuando pasó esta semana, otros y otras lo hagan de mí. Porque mi convicción es que el valor de la unidad es indestructible. No voy a hacer nada que atente contra eso”.

El pedido de Galimberti de pegar boleta

Durante la conferencia, UNO le pregunto a Frigerio sobre el reclamo de Pedro Galimberti, también precandidato a gobernador en la interna de Juntos por Entre Ríos, de pegar boleta con los precandidatos a la presidencia. El que respondió fue Rodríguez Larreta: “Acá hubo una elección hace dos años, Rogelio ganó por amplio margen, claramente es quien lidera nuestro espacio en Entre Ríos. Y con Gerardo Morales concidimos en fortalecer ese liderazgo y que para ganarle al kirchnerismo en la provincia tenemos que estar juntos y más juntos que nunca. Vamos a acompañar siempre a los proyectos que representen esa unidad”.

Proyecto de transformación

Frigerio, a su turno, afirmó: “Hace años venimos trabajando juntos en un proyecto de transformación para Entre Ríos, con más de 300 técnicos y profesionales, para construir una alternativa distinta”.

La agenda del referente de Juntos por el Cambio en Paraná comenzó por la mañana con una recorrida por el Hospital de la Baxada, y luego siguió con una caminata por barrio Antonini, zona donde se encuentra ubicado el hospital. También, mantuvo un encuentro con vecinos en donde se interiorizó sobre las demandas y preocupaciones locales.

A su vez, se reunió con estudiantes y docentes de enfermería para conversar acerca del sistema de salud y escuchar sus principales inquietudes. Estuvo con él Fernán Quiros, ministro de Salud porteño.

Finalmente, Larreta se encontró con referentes entrerrianos de Juntos por el Cambio como el senador provincial, Franciso Morchio, que es candidato a diputado nacional; la diputada provincial, Gracia Jaroslavsky, que también es candidata a diputada nacional; Valentina Gotte, que va cuarta en la misma lista; y Guillermo Marcone, entre otros.

La presencia Rodríguez Larreta en Entre Ríos, forma parte de un recorrido que realiza por todo el país para seguir adentrándose en la realidad de los argentinos de cara a las próximas elecciones presidenciales. El viernes había estado en la provincia de Santa Fe, en la capital y la ciudad de Reconquista, junto a Maxi Pullaro y Gisela Scaglia, precandidatos a gobernador y vice de la provincia.