Robo en escuela 20: "Estamos golpeados, pero no derrotados"

La directora de la escuela, Laura Novau señaló que los ladrones forzaron las rejas de la parte trasera y el lateral de la cocina y donde funciona el comedor escolar lunes o en la noche o madrugada del martes. "Se llevaron todo lo que iban encontrando a su paso desde cucharas, cuchillos, las tasas de los niños para el desayuno, que eran de porcelana, que usábamos cuando estábamos reunidos con las directoras. Se llevaron además un horno eléctrico, una pava eléctrica, la mercadería que teníamos en la escuela, la carne que teníamos en el freezer junto con otros congelados”, explicó a Tal Cual Chajarí.

Además de los utensilios y mercaderías sustrajeron un televisor de 43 pulgadas que había sido adquirido el año pasado, un ventilador industrial que estaba sujeto en la pared del comedor, un parlante con un micrófono, entre otros elementos.

Destrozos en todo el edificio

No contentos con el robo también vandalizaron la escuela. Ingresaron a los baños y sacaron los cuatro inodoros con sus mochilas, otro televisor, un secarropas y elementos personales que había en la parte de vivienda. "Afortunadamente, no lograron ingresar a las aulas. Forzaron la puerta pero no pudieron abrirla”, señaló.

“Es indignante, triste porque tanto de mi parte como de la parte de los padres y de la comunidad de Paraje Guayaquil, venimos hace dos años y medio trabajando arduamente para levantar la escuelita para brindar una mejor calidad educativa a los chicos, que tengan posibilidades de poder aprender en un ambiente cómodo, con todas las herramientas posibles, y en una noche perdimos todo”, expresó directora.

“Estamos golpeados, pero no derrotados”

Frente a la difícil situación, la comunidad educativa agradeció la presencia y el apoyo de colegas docentes, funcionarios de la Dirección Departamental de Escuelas y del área de Coordinación de Comedores, quienes se acercaron rápidamente para interiorizarse y colaborar.

Vecinos y autoridades organizaron una campaña solidaria para todas aquellas personas que deseen colaborar. Las donaciones pueden realizarse de manera directa o a través del siguiente alias: cooperadora.esc.20. Todo aporte será bienvenido, especialmente por los niños y niñas que asisten al establecimiento. “Estamos golpeados, pero no derrotados”, fue el mensaje de la directora de la escuela.