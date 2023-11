Nunca se habían dado tres ondas de crecida del río Uruguay

En esta jornada de viernes el río se mantenía 13,79 metros sobre el puerto Concordia y se estimaba que no superaría los 14 metros hasta este sábado, mientras que en los días subsiguientes no pasará los 14,30. En tanto que el embalse tenderá a los 33 metros, cuando actualmente está en 30,35 metros.

Guillermo Collazos, jefe del área de Hidrología de Salto Grande indicó: “Los valores de caudal que tenemos en esta crecida son muy altos y no se van a mantener de forma sostenida hasta el final del verano”, dijo.

Inundacion Concordia.jpg Destacan que nunca se había dado tres onda de crecida.

“Estamos monitoreando la tercera onda de esta crecida que comenzó allá por el 7 de octubre, una crecida muy extensa. Esta tercera onda está haciendo pico en la localidad de Alvear (provincia de Corrientes) y hacia el fin de semana va a estar ingresando al embalse por Monte Caseros – Bella Unión. Se va a atenuar el embalse que lo tenemos con un nivel bien bajo para que ese efecto no se traslade significativamente aguas abajo“, explicó el ingeniero en LT 15 Radio del Litoral.

“Es algo parecido a lo sucedido en las otras dos etapas. Estamos en un período niño de lluvias importantes y esta configuración atmosférica nos va a acompañar todo el verano. Es una circunstancia dentro de la cual se dan precipitaciones importantes que producen estas crecidas. Esperemos que esto se apacigüe hacia la primer semana de diciembre y que no venga una cuarta ola. Cuando estábamos transitando la segunda no sabíamos que íbamos a tener una tercera y ahora no hay ningún indicio de que vaya a haber una nueva que prolongue esta situación. Ahora tenemos tres días de relativa calma meteorológica en la cuenca sin lluvias importantes y las que están previstas para más adelante tampoco son tan cuantiosas así que es de esperar que esta sea la última ola de esta crecida de octubre-noviembre que en el registro histórico de Salto Grande, no se había dado nunca una crecida con tres ondas“, comentó Collazos.

“Esto está dentro de un marco general de un año niño. No sabíamos cuándo exactamente ni de qué magnitud pero era probable que pasaran estas crecidas. El efecto del niño es global que afecta a todo el mundo, en algunas partes implica más lluvias en otras menos, eso se va a mantener hasta el final del verano. Dentro de ese contexto, los valores de caudal que tenemos en esta crecida son muy altos y no se van a mantener de forma sostenida hasta el final del verano, va a haber variaciones, no esperamos un río como tuvimos el verano pasado. Vamos a tener un río alto con sus variaciones”, afirmó.

Respecto a los diversos comentarios que se generaron en distintos sectores de la población sobre el manejo del río por parte de Salto Grande, Collazos dijo: “Por ejemplo, en la segunda onda, hubo un día que si no hubiera estado el beneficio de la represa, el nivel en Concordia de la noche a la mañana hubiese subido 1,50 metros, pero no se enteraron de ese aporte que subió rápidamente porque justamente la represa lo atenuó. Entiendo que no toda la población es especialista en el manejo del agua, tenemos todos los equipos necesarios para manejar la situación, hacemos las cosas con rigor y profesionalismo considerando la longitud del episodio y para el beneficio de las comunidades. Este beneficio no lo tienen las localidades que están aguas arribas como Alvear, Santo Tomé, Paso de los Libres que están sometidas a las crecidas naturales del río y no tienen esa regulación. El efecto de Salto Grande no solo beneficia a Concordia y Salto sino también a las localidades que están aguas abajo como Concepción del Uruguay y Colón”.