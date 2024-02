Rige un alerta por calor extremo en cinco departamentos de Entre Ríos

Es de destacar que el nivel amarillo indica, ante calor extremo, efecto leve a moderado en la salud, porque las temperaturas pueden ser peligrosas para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, y aquellas con enfermedades crónicas y este tipo de alertas sobre las lluvias advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Y sobre ello, el SMN recomienda al respecto “permanecer en construcciones cerradas” como viviendas particulares, escuelas o edificios, “mantenerse alejado de los artefactos eléctricos” y evitar el uso de teléfonos con cables, y si hay riesgo de que el agua ingrese en una casa, “cortar el suministro eléctrico”.

Recomienda que en caso de viajes, se indica “mantenerse en el interior del vehículo y evitar circular por calles inundadas, o afectadas por las inclemencias”.

Y a su vez, el organismo meteorológico pide evitar actividades al aire libre, no sacar la basura en ese lapso y retirar los objetos que impidan que el agua escurra. También sugiere quedarse lejos de zonas costeras y ribereñas, mantenerse informado por las autoridades y tener siempre lista una mochila o material de emergencias, con linterna, radio, documentos y teléfono y recomienda no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Sobre la alerta amarilla en particular, el SMN señala además no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Solicita también que para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar la permanencia en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo e informase por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.