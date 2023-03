Respetar la identidad de género, clave para la salud integral

“Cuando alguien ya tiene la mayoría de edad, o tiene los dos padres, puede hacerlo rápido al cambio de identidad en su DNI, y en meses ya lo tienen. En mi caso fue especial, porque era menor y no tenía a mi papá presente, que es lo que querían para autorizarme el DNI”, confió a UNO el adolescente.

Pero más allá de los pasos legales, el cambio cultural que debe acompañar a una ley de este tipo se diluye muchas veces en las instituciones a cargo de estas diligencias, que en ocasiones no son capaces de arbitrar los medios para agilizar este procedimiento.

Con respecto a su nuevo documento, el joven contó con entusiasmo: “La noticia me cambió totalmente el ánimo, porque estaba mal por eso. Empecé el trámite con mucha ilusión y no se daba de una vez, por lo que yo lloraba mucho y estaba con una gran ansiedad”.

Acerca de este tema, su mamá mencionó las dificultades que atravesaron por no tener el documento: “Hicimos un montón de presentaciones, con asistentes sociales, psicólogas, con una abogada y otra gente que nos acompañó, como referentes del colectivo trans. Hoy es un día de emociones para nosotros, porque recibimos al noticia del DNI, y también nos avisaron de la obra social que autorizaron la cirugía de masculinización de tórax, con la que nos venían poniendo trabas también desde hace dos años y pidiendo la firma del padre con la excusa de su edad”.

En cuanto al DNI, refirió: “Él quiere comenzar el colegio, que dejó hace tres años, pero en su documento tiene la foto con aspecto masculino pero figura su anterior identidad, con nombre femenino, y es todo un problema. También para viajar y para otras cosas le genera inconvenientes tener ese documento”.

No lograr acceder a la identidad de género con la que uno se autopercibe puede causar un impacto emocional y sobre este punto la psicóloga Fernanda Spessot, quien junto con el médico Gustavo Terra son referentes del Consultorio Integral en Salud Trans que funciona en el Centro de Salud Selig Goldin, en Paraná, explicó a UNO: “Es importante mencionar que el acceso a la identidad es un factor determinante en la salud integral de las personas. Si yo decido cambiarme de nombre, es clave que las gestiones administrativas correspondientes tengan la celeridad que merecen las personas, porque las demoras implican un deterioro de la salud integral”.

Atenta al caso de Y.T., la especialista reflexionó: “Él hace mucho que estaba solicitando su DNI y hubo una gran demora. Y en un pueblo en el interior, el no contar con un DNI cuando uno decidió tenerlo, implica complicaciones para ir a la escuela, hacer un curso, o pedir un certificado de cualquier cosa. Y en ocasiones termina desencadenando que los chicos dejen de ir a clases, no se atiendan más en cuestiones de salud, estén aislados. Son numerosas las complicaciones que esto puede traer”.

Sentirse acompañado

Y.T. ya asistió en algún momento al espacio de acompañamiento y de atención integral en el que es referente Fernanda Spessot, en el Centro Selig Goldin, que ha ido evolucionando como centro de referencia provincial en este tema. “Desde ese lugar venimos haciendo un acompañamiento, pero solos es imposible y por eso trabajamos con Educación, con otras áreas de Salud, con Desarrollo Social, con el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf)”, señaló la psicóloga.

Por este consultorio, que en la práctica son dos que funcionan en simultáneo para atender a más gente, han pasado unas 400 personas buscando asesoramiento, acompañamiento, atención en salud y demás. Y que existan este tipo de espacios es fundamental, ya que muchas veces las personas trans, sobre todo cuando atraviesan la niñez o la adolescencia, no tienen con quién hablar de estos temas, tal como le ocurrió a Y.T. cuando empezó a autopercibirse como varón: “Empecé a sentirme así desde chiquito, pero no me daba cuenta porque en ese momento no tenía herramientas para saber exactamente qué es lo que era. Desde entonces me sentía un niño más: llegó el momento de ir a la escuela y yo me juntaba más con los varones, jugaba y me conectaba más ellos. Cuando fui creciendo me empecé a sentir confundido y empecé a buscar qué era yo exactamente, porque mi cuerpo decía una cosa, mi mente otra, y de mí las personas decían otra cosa diferente. Empecé buscando en Google qué era lo que me pasaba, viendo videos de Youtube, para aclarar lo que sentía, porque sinceramente yo no tenía a nadie para decirle ´mirá, me pasa esto´. Y encontré así a muchos chicos trans. Ahí conocí la palabra trans, empece a verlos y me identificaba mucho con su historia, porque les pasaba lo mismo que a mí. Tenía en ese entonces 11 o 12 años”, contó a UNO, en referencia a la edad en que se comienza a advertir el desarrollo del cuerpo, muchas veces de una forma que no es la deseada o no se condice con la propia identidad de género.

En este marco, confió a UNO: “Primero pensaba que era lesbiana, porque me gustaban las mujeres desde chico, pero yo en ese momento no tenía a nadie que me ayudara en esto y eso me causó mucha presión. Se lo conté a mi mamá con muchísimo miedo, llorando. Le explicaba lo que sentía y con el tiempo lo supo entender y me aceptó. Fuimos a una psicóloga y pude decir todo lo que sentía”.

Respetar la identidad de género es clave.jpg Respetar la identidad de género es clave

El adolescente utilizó sus redes sociales para compartirlo con su entorno, pero no en todos los casos encontró la respuesta que esperaba: “En algún momento iba a aflorar esto, porque era muy evidente. Decidí hacer pública mi historia en Instagram, contando que soy trans, y pidiendo que por favor usen el pronombre que corresponde, que me comprendan en eso, por simple respeto. Pero sigue pasando que hay personas que saben lo que soy y se siguen dirigiendo a mí de otra forma. Me molesta porque lo hacen a propósito”, comentó, contando además que dejó la escuela porque sufrió bullying por este tema.

Hoy, en un contexto en que resuena la noticia del suicidio de un gemelo en Barcelona que se autopercibía como varón y se está investigando si esta determinación se debió a un hostigamiento por este tema, Y.T. hizo hincapié en que en estos procesos el acompañamiento de la familia es fundamental: “A las familias quiero decirles que no les debe importar la identidad de género de su hijo, porque lo verdaderamente importante es si es buena persona. En lo demás, deben aceptarlo como es: esa es la muestra de amor más grande que le pueden dar. Y mi consejo es que busquen ayuda de profesionales que estén especializadas en el tema, en quien puedan apoyarse y buscar respuestas”, dijo.

En este punto concordó la psicóloga Fernanda Spessot, quien observó: “Sobre este tema todavía hay mucho desconocimiento, y las cosas que desconocemos generalmente dan mucho miedo, sobre todo cuando nos pasan en el ámbito de la familia, de las personas cercanas que queremos. Al miedo hay que darle lugar, y lo importante es que lo podamos hacer con personas que son profesionales capacitados, que conozcan de la temática. Muchas veces el desconocimiento trae violencia, segregación, acoso escolar, abandono, depresión, aislamiento. Y son situaciones que con información apropiada, pertinente, a tiempo, se pueden revertir. Al menos esta es mi experiencia en mi trabajo con niñeces y con adolescencias trans”.

Por último, la profesional compartió el número de WhatsApp donde se puede solicitar un turno en el consultorio del que forma parte en el Centro Selig Goldin, donde se lleva adelante un gran trabajo en equipo: 3435015888.

