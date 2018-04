Repercusiones de la queja de una usuaria por problemas en el transporte entre Paraná y Santa Fe

Sobre el inconveniente relatado un pasajero indicó que la situación anómala es frecuente: "No es la primera vez que pasa. Hace dos semanas ocurrió lo mismo. No pasó el colectivo de las 22:05 y tampoco los colectivos de línea y tuvimos que pasar el puente Colgante caminando para llegar a la terminal. Éramos ocho personas. Llegué a la 1 .30 a Paraná".

"Esto sucedió a las 6.30. Entro a trabajar a las 8 AM pero sábados y domingos, además de que no hay los suficientes colectivos, tenemos que lidiar con los adolescentes que salen a los boliches en Santa Fe y viajan hacia Paraná.





Fui a hacer la cola a las 6.30, con los adolescentes colándose. A medida que pasa el tiempo la cola llega hasta el andén 2 desde el 17 que es el andén de Fluviales y Etacer. Además la cola no es de un persona sino de grupos de gente que, al momento de subirse al colectivo, facilita que otros se vayan colando. Por ejemplo yo, que estaba casi a la altura del andén 8, no veía si por las puertas de los andenes 15, 16 o más adelante la gente se iba metiendo por las puertas. Reclamé a seguridad de la Terminal y me contestaron que ellos controlan la seguridad adentro, no donde hacemos las filas esperando los colectivos".





A la falta de refuerzos de unidades se suman otras irregularidades como la diferencia de precios en el servicio. "Con la SUBE, hay diferencia de precios. Etacer cobra 17.40 pesos y fluviales 17.20 pesos. Fluviales entrega boleto el viaje en donde se detalla la hora del viaje fecha, número de coche etc. Etacer no. Lo mismo sucedía con las anteriores tarifas, Etacer cobraba 15.50 y Fluviales 15.30. Nadie controla", aportó otro usuario.









Otros comentarios





** "A los que correspondan que hagan algo. Es injusto que estudiantes y trabajadores pasen por esto".





** "Siempre lo mismo. Yo tuve que caminar a las 22 hasta la terminal. Esperan que le pase algo alguno para poner más unidades que entren ????".





** "Quitenles la concesión"





** "Esto es porque nadie controla"????