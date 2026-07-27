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Región Centro: Rogelio Frigerio asume la presidencia pro tempore en Córdoba

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio asume la presidencia por tempore de la Región Centro. Los gobernadores firmarán acuerdos de integración

27 de julio 2026 · 17:47hs
Frigerio asume la presidencia de la Región Centro en una cumbre con Pullaro y Llaryora en Córdoba.

Frigerio asume la presidencia de la Región Centro en una cumbre con Pullaro y Llaryora en Córdoba.
Frigerio asumirá la presidencia de la Región Centro en una cumbre con Pullaro y Llaryora en Córdoba.  

Frigerio asumirá la presidencia de la Región Centro en una cumbre con Pullaro y Llaryora en Córdoba.

 

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, asume este martes la presidencia pro témpore de la Región Centro durante una cumbre que compartirá en San Francisco (Córdoba) con sus pares de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora.

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La reunión coincidirá con el 22° aniversario del relanzamiento del bloque regional y servirá para formalizar una serie de acuerdos de integración entre las tres provincias, además de ratificar reclamos conjuntos al Gobierno nacional.

El acto central se desarrollará en el Superdomo de San Francisco. Durante la jornada también será inaugurada la sede institucional y administrativa de la Región Centro, que funcionará en el edificio del ex Banco de Córdoba, en el Centro Cívico de esa ciudad.

Acuerdos de integración

Los gobernadores firmarán convenios vinculados al desarrollo del corredor de biomovilidad, una iniciativa impulsada por las áreas de Energía y las empresas eléctricas de las tres provincias. En ese marco, volverán a reclamar a la Nación la finalización de obras estratégicas de infraestructura energética, entre ellas gasoductos considerados clave para la región.

Otro de los acuerdos contempla la unificación de requisitos para trabajadores que realizan aplicaciones fitosanitarias y operan drones, con el objetivo de establecer normas comunes en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

LEER MÁS: Rogelio Frigerio impulsó la agenda exportadora y logística de Entre Ríos en Hamburgo

Además, se avanzará en la integración de los Registros de Personas Jurídicas para que las inscripciones tengan validez en las tres jurisdicciones y se continuará trabajando en la armonización de los requisitos para las contrataciones públicas.

Durante el plenario también se oficializarán hermanamientos entre distintas localidades de la Región Centro y se firmará un convenio entre los municipios de San Francisco, Esperanza y Nogoyá para fortalecer la actividad lechera.

Agenda productiva y reclamos

La entrada en vigencia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea será otro de los temas de análisis, especialmente por su impacto sobre las economías regionales y la necesidad de fortalecer los controles vinculados a las reglas paraarancelarias.

También se definirá una estrategia conjunta frente al posible impacto del fenómeno de El Niño. Las áreas de Protección Civil de las tres provincias coordinarán acciones e intercambiarán información generada por sus observatorios hidrometeorológicos.

En materia de seguridad, los mandatarios evaluarán mecanismos de cooperación para reforzar los controles fronterizos y el intercambio de información de inteligencia criminal.

Retenciones e hidrovía

Como en encuentros anteriores, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos renovarán el reclamo al Gobierno nacional para avanzar en una reducción sostenida de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, al considerar que afectan a uno de los principales motores económicos de la región.

Además, Santa Fe y Entre Ríos insistirán con el respaldo de Córdoba en la incorporación de las provincias ribereñas al organismo que tendrá a su cargo el control de la futura concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

La cumbre se desarrollará en un contexto de diálogo entre los tres gobernadores y la Casa Rosada, mientras continúan las negociaciones sobre distintos temas de la agenda nacional, entre ellos eventuales cambios en el sistema electoral.

Frigerio Región Centro Córdoba
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