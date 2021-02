Racedo: constatación judicial "in situ" por el ensanche

En ese rumbo, con la vigencia de la medida cautelar que impide la ejecución de trabajos, el juez Hugo González Elías dispuso una audiencia de conciliación para el miércoles.

El presidente del Foro Ecologista de Paraná, Daniel Verzeñassi, dijo a UNO que el actual procedimiento judicial resulta, como en todo conflicto, un objetivo de acercamiento de partes, que dispone el juez. Y que en caso de falta de acuerdo, deberá fallar conforme los elementos que acopie de sus recorridas, de la documentación obrante, y de las presentaciones de cada parte.

El histórico dirigente ambiental recordó que “la obra está presentada –oficialmente– como ensanche de Racedo y repavimentación. Pero oculta el gran problema del impacto ambiental: el talado de árboles añosos y cuya tupida frondosidad demanda más de 30 años. Nosotros planteamos la objeción del ensanche por la quita de los árboles. Eso obliga a la Municipalidad a realizar un estudio de impacto ambiental, someterlo a evaluación, y ponerlo en consideración de la sociedad, que tiene que ser partícipe y acordar o no”.

“Una repavimentación, como se presenta, no amerita un estudio de impacto ambiental. Pero no se menciona que se arrasa con más de 100 árboles”, remarcó Verzeñassi, y apuntó contra el argumento del municipio, de una obra proyectada hace 60 años: “Hace 60 años no había advertencias del aumento de las temperaturas. Ante el cambio climático, las ciudades desarrollan estrategias: mejoran el transporte público para reemplazar el movimiento vehicular y disminuir las emanación de gases, estimulando el uso de la bicicleta y el movimiento peatonal. El arbolado público es el gran actor principal de lo que viene en la ciudad y fue decretado herramienta de salud pública; en determinados horarios, produce una diferencia de 10 o 15º. Y el tercer pilar de la sociedad futura es el mantenimiento de las superficies verdes".

E insistió: “En 1960 –cuando se pensó el ensanche– Paraná tenía temperaturas templadas; hoy tiene un clima tropical o subtropical, con presencia del mosquito aedes aegypti (dengue). Desde entonces hubo un progresivo incremento de las temperaturas”, remarcó sobre el cambio climático.

