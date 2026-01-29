Uno Entre Rios | El País | Quini 6

Quini 6: apostadores de Santa Fe y Buenos Aires repartieron el Siempre Sale

Hubo solamente dos ganadores con cinco aciertos en el Siempre Sale. El Tradicional, La Segunda y el Revancha, vacantes en el sortel de este miércoles en el Quini 6

29 de enero 2026 · 09:41hs
Los pozos principales del Quini 6 sorteado este miércoles 28 de enero, en las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha, quedaron vacantes, pero se dio una situación poco habitual en el Siempre Sale: no hubo ganadores con cinco aciertos y solamente dos apostadores (uno de la provincia de Buenos Aires y otro santafesino) lograron cinco aciertos, por lo que se repartieron entre ambos los 298 millones de pesos que había en juego.

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el próximo domingo 1º de febrero, a las 21.15, y tendrá un pozo acumulado de $14.200.000.000.

►Tradicional

Números sorteados: 06 - 07 - 08 - 20 - 25 - 33

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $5.992.491.239

Con cinco aciertos: 41 ganadores, que recibirán $811.982

Con cuatro aciertos: 2.597 ganadores, que recibirán $3.845

►La Segunda

Números sorteados: 00 - 01 - 09 - 12 - 14 - 27

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $780.000.000

Con cinco aciertos: 20 ganadores, que recibirán $1.664.564

Con cuatro aciertos: 1.531 ganadores, que recibirán $6.523

►Revancha

Números sorteados: 06 - 17 - 26 - 32 - 34 - 41

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $5.868.797.020

►Siempre Sale

Números sorteados: 21 - 28 - 40 - 41 - 44 - 45

Con cinco aciertos: 2 ganadores, que recibirán $149.272.105

►Pozo extra

2.377 ganadores, que recibirán $65.208

