Puerto Nuevo: trabajadores piden que "no sea sólo turístico"

Ante el proyecto de ley que auspició la diputada nocional justicialista y ex intendenta de Paraná, Blanca Osuna, y que aprobó la Cámara Baja, el trabajador naval consideró que las modificaciones introducidas previo a su aprobación fueron "poco para lo que necesitaríamos".

A diferencia del texto original y luego de discusiones con el sindicato, el proyecto votado este jueves destina a la Dirección Nacional de Vías Navegables y al gremio de Dragado y Balizamiento un "área para el desarrollo de sus actividades específicas, tales como: relevamientos y estudios sobre el río Paraná y labores en talleres de carpintería y de mecánica; así como también otorgar sitio de amarre para sus embarcaciones, dragas y artefactos navales".

Consultado sobre qué otros cambios hubiesen introducido los trabajadores, Biscarreta precisó que hubieran reservado específicamente el varadero ubicado dentro de la dársena para el uso de la DNVN. Además aclaró que los espacios que pedían sostener no los quieren para el sindicato, sino para trabajar. "Ya tenemos nuestra seccional, tenemos nuestro hermoso edificio, no necesitamos otro", indicó.

De todas formas, valoró que Osuna los haya integrado en el debate del proyecto. "Que nos hayan incluido en el proyecto nos permite mantenernos en pie. Nos gustaría que se contemple nuestro punto de vista", expresó en diálogo con UNO.

La transferencia de Puerto Nuevo se efectúa para que la Municipalidad realice tareas de regeneración e integración urbana del predio, en el marco del Plan Maestro Integral del Área Costera de Paraná, "con enfoque de participación ciudadana y preservación del patrimonio arquitectónico, ambiental y cultural".

El obrero fluvial insistió en que el sindicato no se opone al masterplan turístico para la zona, aunque quisieran ver los papeles con que trabaja la Comuna. "No tenemos problema en que se desarrolle el proyecto, pero queremos que se aproveche ese lugar estratégico y que no sea solo turístico, que se contemple el aspecto para el que se creó originalmente el espacio. La Municipalidad está muy cerrada en su idea. No nos han mostrado un plano ni nos han dicho qué piensan hacer con los edificios", advirtió Biscarreta.

Finalmente, explicó que el problema central no es la transferencia de los terrenos de la Nación a la ciudad, sino el abandono del Estado a la Delegación, en la que quedan apenas 28 empleados luego de décadas de vaciamiento. "Estamos en una zona donde cruza el corredor bioceánico. Este lugar tiene un potencial de desarrollo muy importante. El astillero está capacitado para la construcción de barcos como los que pasan por esta zona de la Hidrovía. Podría incluirse a nosotros, los trabajadores, y a los alumnos de la escuela 100", imaginó el referente gremial.

escuela 100 de puerto nuevo doble central.jpg Los alumnos aprenden en los talleres de la escuela las primeras nociones sobre la construcción de botes. Gentileza Silvio Rodríguez Reindl.

Pero Biscarreta lamentó: "Sin voluntad política y con el abandono en que nos ha dejado desde los '90 hasta ahora la administración nacional, es muy difícil concretar cualquier acción. Queremos trabajar y servir al país. Nunca han llegado a buen puerto nuestras propuestas, pero sí las de negocios inmobiliarios", cuestionó.

Y concluyó: "Vamos a seguir en la lucha. Ahora empieza el segundo round, no para confrontar, sino para convergir".