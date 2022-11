Aprobaron la transferencia de Puerto Nuevo con espacio para los trabajadores

"Paraná ha tenido tres puertos, de los cuales hoy ya no funciona ninguno, ni en términos comerciales ni de transporte; pero sí creemos que este espacio va a permitir un desarrollo muy particular, con mucho potencial, que abre las posibilidades en materia turística, desarrollo productivo y deportivo, y de comunicación y goce", dijo Osuna. "Las transferencias en zonas portuarias se han transformado muchas veces en lugares preciados de negocios inmobiliarios. No va a ser este el caso", aseguró.

Recordó también el antecedente del proyecto presentado por la diputada Mayda Cresto y el trabajo realizado con los diputados entrerrianos oficialistas y de la oposición, legisladores provinciales, concejales, el Sindicato de Dragado y Balizamiento y autoridades nacionales.

El sindicato venía llevando adelante un plan de lucha en contra de "la entrega de Vía Navegables", al tiempo que mantenía negociaciones buscando que se preserven las fuentes laborales y las herramientas de trabajo.

Si bien había acuerdo en la comisión y entre los legisladores y legisladoras de Entre Ríos para efectuar cambios al dictamen que llegó al recinto, la votación se demoró porque hubo diputados que pidieron las modificaciones por escrito y no solo a través de la exposición oral de Osuna. Fue así que se terminó aprobando horas después de la intervención de la exintendenta de Paraná.

Las modificaciones

Los cambios introducidos en las bancas implican que la transferencia de Puerto Nuevo se efectúa con cargo a que la Municipalidad realice tareas de regeneración e integración urbana del predio, en el marco del Plan Maestro Integral del Área Costera de Paraná. Esta tarea deberá realizarse "con enfoque de participación ciudadana y preservación del patrimonio arquitectónico, ambiental y cultural".

Además se deberá: garantizar el libre acceso y circulación al espacio público y al río; respetar el patrimonio material e inmaterial, ambiental y cultural, y "destinar para el uso en común de la Dirección Nacional de Vías Navegables Delegación Paraná Medio y el Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento un área para el desarrollo de sus actividades específicas, tales como: relevamientos y estudios sobre el río Paraná y labores en talleres de carpintería y de mecánica; así como también otorgar sitio de amarre para sus embarcaciones, dragas y artefactos navales".

Las tareas de regeneración e integración urbanas, a su vez, deberán desarrollarse en consulta no vinculante con la labor educativa de la Escuela de Educación Técnica N° 100 Puerto Nuevo, cuyo terreno fuera transferido por Ley 26.073; con la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante –dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, como autoridad portuaria nacional– y con el Sindicato.