Psicólogos alertan sobre el creciente intrusismo profesional

Las distintas dificultades y los desafíos de la vida actual impactan muchas veces en la salud mental de las personas. Problemas económicos, sensación de soledad, angustia, ansiedad, depresión y otras cuestiones empujan muchas veces a buscar ayuda profesional. En este contexto, creció la demanda de profesionales psicólogos, habilitados para atender estas problemáticas, pero a la par surgen también ofertas de ayuda y acompañamiento que prometen brindar herramientas para superar el dolor o el sufrimiento, gestionar las emociones, manejar la ansiedad y el estrés, e incluso para tratar la depresión. Y si bien son cuestiones vinculadas a la salud mental, no siempre la atención está a cargo de un profesional formado y con título habilitante, lo que termina significando un riesgo para aquella persona que necesita contención.

Tal como está ocurriendo a nivel país, en la provincia proliferan estas propuestas, con diferentes denominaciones, e incluso muchas se ponen de moda y se promocionan en ocasiones como terapias, pero sin estar avaladas de manera oficial. En torno a esta situación, el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Entre Ríos (COPER) advierte sobre las frecuentes prácticas que rozan la actividad profesional de la Psicología y sus incumbencias, y que son realizadas por personas que no cuentan con matrícula habilitante; y sobre las opciones que se presentan como terapéuticas y que son consideradas como intrusismo profesional, es decir, cuando se realizan acciones propias de una actividad profesional sin el correspondiente título habilitante; en este caso, para desarrollar atención en salud mental.

Para revertir estas prácticas, desde la institución vienen realizando diferentes acciones, y el año pasado se reunieron con la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez y parte de su equipo, manifestando la gran preocupación que existe al respecto.

Sobre este tema, Nicolás Kletzky, presidente del COPER comentó a UNO: “La problemática del intrusismo profesional está muy presente y tiene varios puntos. Uno es el ejercicio ilegal de la profesión, que es cuando algún colega ejerce de manera irregular, sin estar matriculado. Otro es la usurpación de título, que tiene que ver con aquellas personas que no son colegas pero sin embargo ejercen la profesión como tales. Acá lo importante a destacar es que la Psicología y la licenciatura en Psicología son carreras de grado con un aval de varias instituciones, como es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau); y también de las universidades tanto públicas como privadas, que avalan un plan de estudio, entre otras cuestiones”.

En este marco, confirmó que en la actualidad hay una oferta que no se condice con estas premisas: “Hoy en día hay prácticas incipientes, disciplinas que están emergiendo, como el caso del coaching, las constelaciones, el counseling, que en realidad no están avaladas por las universidades y no tienen un sustento científico. En general son cursos de corta duración con una promesa de una salida laboral rápida”.

“Estas prácticas muchas veces es que al promocionarse o al publicitarse afirman que son efectivas para el tratamiento de la ansiedad, para trabajar los duelos, las depresiones, superar distintas situaciones que son incumbencias propias de nuestra disciplina. Entonces, de alguna manera están metiéndose con las competencias de un profesional de la Psicología. Eso en el marco de nuestra profesión, pero ahora bien, si pasamos al marco de los pacientes, de los usuarios y usuarias, hay otro problema, que es el peligro que significa una terapia en manos de alguien que no es profesional”, precisó.

Verificar la matrícula

Sobre la creciente oferta de este tipo de disciplinas, el presidente del COPER señaló: “Van surgiendo nuevas prácticas todos los días. Está el coaching, el counseling; y van cambiando los nombres. Hay gente que piensa que haciendo cursos de corta duración o carreras no avaladas, están habilitados al ejercicio, y en realidad no cuentan con el aval de parte Colegio, ni del ministerio, ni de Coneau ni de nadie”.

Frente a estas consideraciones, subrayó: “El Colegio es habilitador del ejercicio y es contralor de la matrícula y de alguna manera con esto cuida a los pacientes”.

A su vez, advirtió que si alguien ejerce ilegalmente la profesión “es una situación irregular e ilegal”.

En este marco, Kletzky recordó que en la provincia hubo casos en que promocionaban servicios como psicólogos con un número de matrícula que en realidad corresponde a otra persona. “Hay muchos casos que han trascendido. Los usuarios y las usuarias es que pueden verificar en nuestro Colegio si el colega tiene matrícula activa o inactiva; o en el peor de los casos si tiene o no matrícula, ya que ley 7.456 de creación del COPER establece que para el ejercicio de la profesión dentro de la provincia hay que estar matriculado o matriculada, y esta es una cuestión legal”.

Uno de los casos más recientes fue el que denunciaron el año pasado, cuando dos pacientes se acercaron al COPER a consultar por la matrícula de un hombre oriundo de Corrientes, que se publicitaba como psicólogo en Entre Ríos. Se detectó que en realidad no lo era, y se inició una causa por “usurpación de título”.

Por último, remarcó: “Es importante cuidar la salud mental en general, y más en estos tiempos que corren, evitando terapias que pueden resultar ineficaces o inseguras en nombre de la Psicología. Desde ese lugar, mi sugerencia es que las personas puedan atenderse con un profesional, matriculado o matriculada por el Colegio, porque eso es lo que los habilita al ejercicio. Esto se puede corroborar consultando en nuestro Colegio, que funciona en calle Italia 335”.

El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 15, y los sábados 9 a 13. El teléfono de contacto es 0343-4315348 y el sitio web coper.org.ar.