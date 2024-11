Proyecto: se llevó adelante el "Catálogo de Residuos Paraná" en el Patito Sirirí

Explicaciones del proyecto en Paraná

El profesor Gastón Salcedo, encargado de la cátedra de Investigación Educativa, contó algunos detalles vinculados con esta iniciativa: “El proyecto ‘Catálogo de Residuos Paraná’ tiene como objetivos concientizar sobre el cuidado de los espacios públicos, limpiar el espacio y fundamentalmente generar datos sobre los residuos hallados”.

A lo que agregó: “Buscamos que a su vez sirva como herramientas para las políticas públicas. La Universidad es docencia, es investigación y también es extensión , es trabajar con la comunidad para mejorar y para pensarnos con acciones hacia afuera”.

Más adelante, el docente detalló acerca del método de recolección: “Tenemos unas manitos mecánicas para recoger los residuos, es una pinza con un brazo y mano extensible, guantes, unas planillas y biromes para tomar nota sobre las cuatro dimensiones o ítems que pretendemos cuantificar”.

Y aclaró: “Estas son envase, producto, material y marca”. A lo que agregó: “Buscamos concientizar, investigar y generar datos, eso es primordial para nosotros, que a su vez sea herramientas para las políticas públicas, insisto con esto”.

Un dato que no es menor, en esta oportunidad se sumaron las cátedras Didáctica (a cargo del profesor Gustavo Bolzán) y Universidad y Formación Profesional (con la profesora Victoria Scattini).

Según se explicó, la intención de este grupo de trabajo es seguir realizando este muestreo, para, posteriormente, compartir los resultados. “En Buenos Aires ya recorrimos algunas escuelas para que los más chicos vayan tomando conciencia y ojalá podamos repetir esa experiencia en Paraná. La Universidad no es sólo formar, sino hacer cosas”, explicó Salcedo.

Más datos

El proyecto comenzó el año pasado, ya tuvo su experiencia en Bernal y también otra en la capital entrerriana, en relación a la que se realizó en la parte alta del Parque Urquiza paranaense, el profesor explicó los pasos que se llevan adelante. “Cuándo un producto se repite, es una oportunidad de repensar qué hacemos con ese producto, cómo concientizamos tanto a los consumidores como a las empresas, y cómo se pueden generar políticas para mejorar esa situación”.

Y anaxó: “En Quilmes, el 80% del material que catalogamos era plástico (envases). Entonces hay que pensar en función de esa problemática concreta. Sabemos que no es fácil, hay costumbres que son inconscientes como tirar las colillas de cigarrillo o separar los residuos en casa. No es tan fácil, es cómo querer adelgazar, sabes lo que no hay que hacer pero es difícil no hacerlo”.

Enseguida aclaró: “Deseo aclarar algo, no quiero caer en que no se limpia en la ciudad. No somos policías del ambiente, lo que buscamos es generar conciencia de que alguien tiró basura y esa basura está ahí. Es un problema individual. pero también social. Tenemos que hacer un esfuerzo conjunto entre la ociedad, Estado, empresas y también nosotros como Universidad debemos aportar nuestro granito de arena”.

En las últimas décadas convivimos con una problemática: La Obsolescencia Programada (una estrategia empresarial que consiste en diseñar productos para que se desgasten o queden obsoletos antes de tiempo. El objetivo es que los consumidores compren nuevos productos o actualizaciones de los mismos).

Antes, llas cosas duraban más. Cambiaron las formas de producción pero no cambiaron las politicas públicas que aborden las responsabilidades de esas nuevas formas de producir. Son problemas generales, complejos y que no se solucionan de un día para el otro.” Analizó.

Por último, concluyó: “Ayudar al medio es un objetivo deseable. La contaminación del medio ambiante es un problema transversal que afecta a todos. Desde la Universidad Autónoma de Entre Ríos queremos aportar nuestro granito de arena”.

El trabajo

La actividad realizada por los alumnos de Uader es una muestra, a escala, que no puede presentarse como referencia. Después de la aclaración, hay que destacar que algunos datos micro coinciden con otros datos provenientes de escalas macro.

En este sentido, se explicó, el ejemplo más significativo apunta a que el plástico es el material que más se encuentra en la vía pública.

El viernes anterior, entre las 17 y las 18 se realizó el muestro. Los 60 minutos fueron suficientes para que las y los alumnos pudieran llenar sus bolsas negras de consorcio mientras catalogaban residuos.

En uno de los sitios más bellos de Paraná, el Parque Urquiza, donde el verde se impone en el paisaje, tapando los residuos de segunda o tercera mano de rastrillaje, la alumna Caren, del Profesorado Economía, recorrió una distancia de 100x50 metros, dónde limpió, recolectó y catalogó residuos compartiendo el siguiente informe: envases (envoltorios x6-sachet x4-tapitas x3-bolsas x2-cajas cigarrillos x2-botella, tableta, tetra brick, encendedor y certificado.

Productos: (café, agua saborizada, vino, medicamentos, caramelos, facturas, papa fritas, helado, juguitos, colillas cigarrillos, sorbete, mayonesa, chupetín, jugo, preservativos, postres).

Material: (plástico x20-papel x5-cartón x3-poliuretano-látex-lata-lana-goma eva-telgopor-algunas marcas: (Lucky Strike-Manaos-Viripotens-El Placer-Cepita-Prime-Chitos-Arcor-La Bianca-Clight-Coca Cola-BC-Máster).