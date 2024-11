Por una deuda del Iosper, su hija con discapacidad podría perder continuidad en sus tratamientos

“Nuestra hija tiene Certificado Único de Discapacidad (CUD), con diagnóstico de agenesia del cuerpo calloso, Síndrome Alcohólico Fetal (SAF) y Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD). Su diagnóstico, avalado por el neurólogo, era que no iba a caminar, y gracias a todo el apoyo profesional ha logrado avances maravillosos, increíbles, impensados y sumamente favorables”, explican en una carta que decidieron enviar al gobernador Rogelio Frigerio para pedirle que por favor interceda ante Iosper. También la compartieron con UNO para poder hacer visible su pedido.

María.jpg María tiene certificado de discapacidad y necesita imperiosamente continuar con sus tratamientos

Situación desesperante

Fue una decisión que tomaron ante la desesperación que les genera la posibilidad de que María no pueda continuar con sus terapias. Antes intentaron hacer el reclamo por diferentes modos, e incluso Osvaldo viajó a Paraná para implorar personalmente que se agilicen los pagos, que registran un atraso importante, pero fue en vano.

En este marco, explicaron en escribieron la misiva enviada al mandatario “con el fin de solicitarle su intervención para que la Obra Social Iosper ponga al día los reintegros correspondientes a los meses que adeuda”, y subrayaron que “la última transferencia realizada fue del pago correspondiente al mes de mayo de este año”.

“María es adoptiva y tiene Certificado Único de Discapacidad (CUD) y gracias a la Estimulación Temprana ha ido logrando grandes avances en el Centro Andares, lugar donde la niña recibe sus terapias: fonoaudiología, psicología, equinoterapia, psicopedagogía, terapia ocupacional, kinesiología y transporte”, destacaron, haciendo hincapié en la necesidad de dar continuidad a estos tratamientos, ya que interrumpirlos puede significar un gran retroceso en el desarrollo de la niña.

María.jpg Los papás de María piden a Iosper que agilice el pago de los reintegros

"Iosper nos ignora"

“Desde este Centro nos han informado que en caso de no tener pago el año 2024 completo, no iniciarán las terapias que nuestra hija necesita en el mes de febrero de 2025”, explicaron, y agregaron: “Hemos enviado cartas al señor Fernando Cañete, director Obrero de Iosper; y a la señora Adriana Marcela Hepp, nuestra representante docente en el Directorio; también hemos enviado Carta Documento, y no contestan ni manifiestan ninguna forma de acuse de recibo, o respuesta. Simplemente nos ignoran”.

“También he concurrido personalmente a reclamar a Iosper Central, en la ciudad de Paraná, siendo atendido por la señora Marta Zubieta, quien tuvo muy buena atención, pero pocos resultados a los reclamos. Últimamente tampoco atienden el teléfono(0343-4204585), llama y llama hasta que se corta”, lamentó Osvaldo, con visible angustia e impotencia por no tener respuestas, aclarando que con sus salarios es muy difícil afrontar los costos de las terapias.

Pedido al gobernador Frigerio

Finalmente, los papás de María aclararon que recurren al gobernador Frigerio “para que pueda disponer una serie de medidas de índole extraordinaria y de fuerza mayor, teniendo en cuenta que el Estado Nacional y Provincial, en todos sus estamentos, debe velar por la salud e integridad de todos sus habitantes”.

Rogelio Frigerio.jpg

“Es necesario poner jerarquía a los derechos sobre discapacidad, y de su sostenimiento a lo largo del tiempo. Si bien hay un marco jurídico que se puede seguir por medio de amparos, es desgastante seguir este camino, sin considerar el grado de incertidumbre que se genera, al no tener definido de manera concreta cómo será la asistencia a terapias en el año 2025. Apelamos a usted como nuestro representante máximo en la provincia y como persona de bien, para obtener una respuesta favorable de nuestro reclamo ante la obra social Iosper”, concluyen en el texto, dispuestos a hacer visible este reclamo, que los tiene en vilo y que tanto los angustia, al estar en juego la salud y la integridad de su hija, con la que constituyeron una hermosa familia, bregando porque se haga efectivo el cumplimiento de sus derechos.