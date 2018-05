Por las lluvias no hay pueblos aislados, pero si 12 puntos de rutas cortados

El gobernador Gustavo Bordet encabezó este miércoles junto al vicegobernador Adán Bahl la reunión con los funcionarios que están coordinando el trabajo para ayudar a los afectados por las intensas lluvias, como también el trabajo operativo para recuperar los tramos de las rutas y caminos inundados o cortados.



"Estamos haciendo una evaluación en todo el territorio de la provincia, afortunadamente la lluvia, si bien fue persistente, no fue caudalosa en su volumen, esto hace que tengamos inconvenientes pero que no existan personas evacuadas o que están en riesgo de perder sus pertenencias", explicó ante los medios de prensa el mandatario provincial.







Hizo saber que el primer punto del trabajo "está puesto en la trama vial, la asistencia sanitaria, teniendo en cuenta que comienza el descenso de temperatura y también con la asistencia alimentaria para casos puntuales, y al mismo tiempo de modo articulado para mitigar los efectos de este fenómeno climático que se contrapone con lo que teníamos hace 15 días, atrás de altas temperaturas y mucha sequía".





Dicho esto, aclaró que por el momento "no hay ningún elemento objetivo que amerite una declaración de emergencia vial".



Respecto a los caminos de la producción explicó que en esta época "no hay cosecha ni siembra y eso favorece en algo". Sin embargo aseguró que "ni bien deje de llover automáticamente estaremos con toda la reparación de la red vial secundaria y terciaria que es la más afectada".



Bordet informó además que no hay ninguna población con riesgo de quedar aislada.



Por la lluvia se dificulta el acceso también a las escuelas rurales y algunos centros de salud.









Embed En reunión de trabajo con el Gobernador @bordet evaluamos la situación de la provincia por las inclemencias climáticas, estamos articulando desde todas las áreas del Gobierno para asistir rápidamente donde se lo requiere y en coordinación con los Municipios pic.twitter.com/UUUKLqPdbr — Rosario Romero (@rosarioromeroOK) 9 de mayo de 2018



Rutas afectadas





La titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) Alicia Feltes informó que hasta la jornada de este miércoles, se relevaron "12 cortes en caminos secundarios y algunos primarios, y además se evalúa la situación de otros seis".



La funcionaria alertó que "Todo lo que es camino de tierra está intransitable, por lo que hay una situación que va a desmejorar si seguimos con este clima".







Feltes comentó luego que "la situación más compleja está en la ruta 20, que une Villaguay con Federal donde hay dos cortes a lo largo de la ruta, con una extensión de más de 300 o 400 metros de corte. También hay zonas de puentes y alcantarillas donde directamente no se puede transitar".







Otro punto que es monitoreado es el puente de Hernandarias. "Se debió cortar el tránsito durante la noche del martes y parte de la mañana de este miércoles, y como se trata de la salida para la producción de algunas industrias es que se está evaluando minuto a minuto la situación".







Feltes comentó más adelante que existen algunas zonas que quedaron aisladas, sobre todo en la zona de islas y en Ibicuy. Ante esto, remarcó: "Tenemos en todos lados apostados personal y máquinas, y estamos llegando con alimentos y demás necesidades, por lo que estamos aguardando qué hace el tiempo".







Sobre los departamentos más afectados, detalló: son Feliciano, Nogoyá y Paraná donde hubo un importante desborde, de arroyos y río.







Más adelante remarcó: "Quiero asegurar que no vamos a habilitar ni vamos a dejar transitar ningún camino que no esté en condiciones, porque realmente no vamos a permitir. Es una situación muy compleja, pero vamos a prevalecer la seguridad".