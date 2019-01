Por la falta de pagos, maestros integradores cortan los servicios a obras sociales

Docentes integradores anunciaron que se dispuso cortar los servicios de varias obras sociales ante las deudas acumuladas en el tiempo.





Los trabajadores docentes hicieron saber a los padres, profesionales, autoridades y a quienes corresponda, la angustiante situación que viven por los retrasos de los trabajos, que en algunos casos llegan con deudas desde el mes de agosto.





"Queremos hacer oír de nuevo nuestra voz y reclamo, somos maestros integradores o como muchos nos conocen "maestro acompañante" de muchos chicos que nos necesitan como sostén para poder realizar la trayectoria educativa común en procesos de integración, por tales motivos somos profesionales de la salud que nos hemos formado en nuestro camino invirtiendo de nuestro tiempo y dinero para llegar a lo que somos y trabajar de esto que nos gusta, pero en nuestro trabajo nos venimos encontrando con muchas falencias, faltas de respeto, y empatía de parte de algunos padres y sobre todo obras sociales que no comprenden que no hacemos solidaridad ,que estos son nuestros ingresos para poder vivir como cada uno de ustedes", se informó en el comunicado de prensa enviado a UNO.





Reclamo a las obras sociales





El grupo de maestros integradores hizo saber que ante la falta de pagos, se tomaron varias medidas con las siguientes obras sociales: IOSPER, OSECAC, PROFE, OSPLAD, OSPA VIAL Y OSPRERA.





Entre las acciones, se hizo notar: "Entendemos la gran demanda que existe y que la cantidad de casos invade las escuelas, pero ante la falta de pagos por parte de dichas obras sociales, las no respuestas (algunos colegas no cobran desde agosto) y la falta de compromiso por parte de algunos padres frente a esta situación nos vemos en la triste realidad de no poder aceptar las integraciones con las nombradas obras sociales".



"Queremos ser entendidos y que nuestro trabajo se valore, ya que los perjudicado somos nosotros ,quienes trabajamos gratuitamente esperando desde tres meses a un año para ser remunerados, teniendo que pagar cuentas, vivir y mantenernos", se añadió para aclarar: "Es un derecho como trabajador ser remunerados en tiempo y forma. Nosotros cumplimos con todas nuestras obligaciones y nos manifestamos por no cumplirse la obligación de las obras sociales en pagarnos, ya que las mismas cobran en tiempo y forma nuestros sueldos enviados desde nación".





Se recalcó que: "En el caso de aquellos profesionales que ya han sido contratados bajo el pago de dichas obras sociales, queda bajo su criterio la continuidad de la integración u ofrecer integración parcial hasta obtener en el caso de falta de pagos y/o respuestas".