Por la contaminación en Nogoyá, Antonio Silio se va a vivir a España

La contaminación y afectación del medio ambiente en Nogoyá se mantiene, pese a las sanciones y exigencias impuestas a dos empresas que emanan sus deshechos a terrenos de la zona sur de esa ciudad. Por este panorama y la pereza del Estado a la hora de tomar urgentes medidas, es que el destacado atleta Antonio Fabián Silio decidió irse de la ciudad para afincarse en España.





El subcampeón mundial de media maratón y múltiple campeón nacional y sudamericano, volvió a la Argentina para regresar a Nogoyá. Desde allí se dedicó a la enseñanza de atletismo en el Cenard (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo).





Sin embargo el tener a pocos metros de su casa la mayor concentración de contaminación de las empresas, es que lo decidió a tomar la extrema decisión: de irse de la ciudad para tratar de tener una mejor vida en España. Así se lo confirmó a UNO.









"Me cansé de esperar, de discutir con las autoridades de Nogoyá, de la provincia, con los legisladores, que más bien parecían jugar a dos puntas. Y como yo quiero priorizar mi salud, es que no puedo vivir al lado de semejante contaminación y no hacer nada", sentenció Silio para asegurar: "Me cansé y por eso me voy a vivir a España. La decisión ya la tomé y entre el 13 o 14 de noviembre me tomo el avión a Europa".





El exatleta internacional, explicó: "Esperé bastante tiempo y vi como el tiempo pasaba y no había cambios importantes, decidí esta resolución que me duele muchísimo. Pero más me duele porque veo que en la ciudad no hay mucha reacción a la afectación del medio ambiente".





"Noto como como que hay mucha tranquilidad, y no se dan cuentan que este nivel de contaminación puede matar. Acá los deshechos llegan por todos lados, y eso está comprobado, no solo en los campos aledaños a las dos empresas, sino también a través del sistema de cloacas en gran parte de la ciudad", se quejó el referente histórico del atletismo a nivel nacional.





Video con la decisión del consagrado Antonio Silio (gentileza Cachi Gol González):

El vecino de la zona sur admitió: "Lo que más me molestó, fue que se te rían en la cara, que te digan algo y no lo cumplan, y acá veo que hay mucha negligencia de la comuna, ahora y antes, como también de funcionarios de la provincia y de otros estamentos con responsabilidad de controlar a empresas muy poderosas".





"Por esto le pido a la gente de Nogoyá que se despierte que tome conciencia del nivel de peligrosidad que hay con la contaminación del medio ambiente, por lo que hay que exigir con mucha fuerza a todos los responsables controles serios y reales", referenció Silio.





Finalmente dijo: "Yo me voy porque tengo los medios para emigrar, pero hay mucha gente que no los tiene y se tiene que quedar. Les digo: luchen por su vida, por su salud y que nadie les haga los cuentos que somos paranoicos simplemente por defender nuestro medio ambiente".