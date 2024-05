Polémica por la eliminación de adscripciones docentes

En este sentido, explicó: “En noviembre de 2023, pagábamos 1.300 adscripciones y afectaciones en el Consejo General de Educación (CGE). Nos pusimos a revisar cuáles eran las que verdaderamente tenían sentido y eran indispensables. Así fue como quedaron unas 300. Cuando un docente no cumple el cargo para el cual fue designado, genera una suplencia y esto obliga al Estado a pagar dos y hasta tres sueldos por la misma tarea; quitándole la posibilidad de titularidad a cientos que hace años esperan ese lugar”.

En tanto, agregó que “eliminar este tipo de gastos innecesarios es un deber que tenemos ante los entrerrianos. Gracias a esta medida, sólo en abril, ahorramos unos 500 millones de pesos que serán invertidos en políticas que sí mejoren la calidad educativa”.

CGE Consejo General Educacion.jpg

Sobre el tema, UNO conversó con Lorena Molina, secretaria de Educación de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que explicó: “Las y los docentes que han estado en adscripciones lo han realizado para tareas que tienen que ver con su función, por ejemplo el año pasado se había destinado un grupo de docentes para trabajar normativa específica de Nivel Inicial. Las diferentes gestiones buscaban gente que entendían idónea en las áreas que estaban en debate o construcción para aportar en eso temas”.

En esta línea, la docente apuntó: “Si se bajan todos esos docentes, imagino que el gobernador ya tiene gente idónea para todos los temas que se tratan en el Consejo General de Educación y referidos a educación. Tengo dudas de eso”.

En cuanto a la cantidad de puestos de trabajo que se eliminaron, Molina indicó: “Creo que más que mandar bajar a 1.000 docentes que cumplían otro rol fuera del aula, tiene como propósito llegar a la sociedad con el mensaje ‘miren cuántos vagos tenía acá sin tareas específicas, generan gastos, no están en la escuela’, Eso para la sociedad es un fuerte mensaje, necesitan instalar que usamos muchas licencias, por eso vuelve a que nos excedemos, acá intenta mostrar que hay parte del exceso y que esos 1.000 docentes generan dos, tres o cuatro suplentes”.

Ante esa creencia, manifestó: “Los docentes trabajamos en cualquier condición, con escuelas hermosas o con escuelas inundadas, electrificadas, etcétera. Los docentes en su mayoría somos mujeres, que además de atender con creces nuestro trabajo dentro y fuera de la escuela, también atendemos nuestros hijos, nuestras familias. Ese tipo de mensaje ningunea nuestra tarea al sólo hecho de trabajo en el aula, cuando no lo es. Además de dar nuestras horas de clase, en casa, luego de atender nuestra vida, seguimos corrigiendo, planificando, haciendo informes, siempre pensando en nuestros estudiantes.

Hay que recordar que muchas maestras trabajan doble turno, muchas viajan kilómetros para llegar a la escuela y luego vuelven y que los profesores en su mayoría tienen sus 36 horas de clases repartidas en varias escuelas, corren todo el día para llegar”.

“Todo eso no se cuenta a la sociedad, y todo ese trabajo no se remunera como corresponde, ni se piensa en las enfermedades que generan esas condiciones de trabajo. Los docentes generamos un bien que no es medible, el conocimiento”, dijo a modo de cierre la referente de Agmer.

El sindicato mayoritario de la docencia entrerriana sostiene que se trata de un ajuste más sobre la educación pública. A modo de ejemplo, se mencionó que asesores pedagógicos o docentes que cubrían roles en el programa Jóvenes por la Memoria –sin continuidad desde febrero–, se encontraban bajo la figura de adscriptos en el CGE.

Clases.jpg Este lunes paran los docentes nucleados en AMET y SADOP .

Eje educativo

Desde Provincia indican que su plan de educación para la gestión tiene al estudiante como referente y destinatario central, con siete ejes: equidad, primera infancia, alfabetización, nueva secundaria, jerarquización docente, gestión basada en evidencia y eficiencia.

En esta línea, precisan que el 93% del presupuesto que se destina a la Educación se dirige al pago de salarios.