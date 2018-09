Polémica por el sueño de Flavio Mendoza que busca ayudar a una escuela

La Escuelita fue fundada en 1965 y se encuentra ubicada a 400 metros de Urquiza al Oeste, a la altura de la parada 13. Se la conoce como "Escuela de Horticultura", debido a que sus alumnos trabajan en una huerta, que tiempo atrás comercializaba parte de su producción a vecinos de la ciudad.





Al establecimiento de nivel primario concurren 65 chicos, entre vecinos de la zona y niños que vienen de la ciudad. Cuenta, en la planta alta, con un albergue. El mismo tiene 9 habitaciones y actualmente, de lunes a viernes, viven 17 chicos que concurren a clases, duermen y comen en el lugar; mientras que el resto desayuna, almuerza y merienda en el lugar.





Las necesidades son muchas. En la planta baja, el baño destinado a los varones vierte agua por todos lados; mientras que el de las niñas, que comparten con el personal, docentes, maestranza y cocineros, deja mucho que desear. Se trata de un sanitario con un solo inodoro. Por su parte, el baño ubicado en la planta alta, tiene dos sanitarios que no se pueden utilizar, como así tampoco los mingitorios; mientras que la flor de una ducha pierde agua constantemente.





Las clases se dictan en aulas-habitaciones por las dimensiones de las mismas. Se trata de lugares de 3 metros de ancho por 5 de largo que en su momento fueron las habitaciones originales de la escuela albergue. Lamentablemente, hace poco tiempo, la escuela se quedó sin un cargo docente por lo que hubo que juntar a primer y segundo grado para dictar clases, en tanto que en el resto de los grados se dicta clases en forma normal.





Celeste Almirón, directora de una escuela muy cara a los sentimientos de los vecinos de la ciudad había adelantado en una entrevista con ElDía que la noticia de la participación en el Bailando 2018 les generó "mucha felicidad", que fue plena cuando "la producción del programa llegó a filmar el establecimiento".





Dijo que todo comenzó cuando una docente de taller de reciclado se anotó en el programa "para ver qué pasaba", pero "pensando que nunca la iban a llamar". Por fortuna, no fue así y tuvieron la suerte de ser "preseleccionado en una etapa y en la definitiva, seleccionados".





La docente destacó que la escuela tiene dos prioridades: Una de ellas es la ampliación de una plataforma pequeña de cemento, donde se montaron dos arcos de fútbol para que los chicos puedan jugar los días de lluvia. También quieren agrandar y construir nuevos sanitarios, y un salón de usos múltiples que cumpliría distintas funciones, además de las deportivas. La otra prioridad es que la refacción de los baños de la planta baja.





Destacó que recibe ayuda del estado provincial, sin embargo "muchas veces no alcanza y desde la escuela tratamos de proveer de material de estudios a chicos que no tienen mayores recursos".





Muchas veces, aunque no gane la pareja que represente a la escuela, los participantes dan una mano y consiguen ayuda para en este caso la Escuela Nº 89. Al respecto, la directora del establecimiento indicó que normalmente los famosos "colaboran para que el sueño se haga realidad en el caso de no ganar".





Aclaraciones





UNO dialogó en la noche del martes con la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Marta Landó. La funcionaria se encontraba en Buenos Aires participando de actividades en el Ministerio de Educación.





Landó admitió que no mira el programa de Marcelo Tinelli, y que le habían adelantado hace un par de semanas atrás que se iba a presentar "el sueño de la escuela" en el programa de Canal 13 de Buenos Aires. Al respecto explicó: "Conozco muy bien esa escuela, porque fue supervisora, y se que se está colaborando con la comunidad educativa, que tiene algunos problemas no graves en el edificio".





"Se de los inconvenientes en algunos de los baños, y me parece muy bien que puedan cumplir el sueño de realizar un Salón de Uso Múltiples aprovechando el playón existente", resaltó para marcar: "Para que no se malinterprete el pedido de los docentes, ellos efectuaron un video donde muestran los inconvenientes que no le impiden dar clases y de allí la iniciativa apoyada por Flavio Mendoza".





Landó entendió que no es crítico el estado de la escuela, y que hay una permanente atención del gobierno y del Estado a la totalidad de los establecimientos educativos en el territorio provincial.





"Es lamentable"





El que sí fue crítico de este presente que vive el sistema educativo en Entre Ríos, fue el secretario general adjunto de Agmer Paraná, Claudio Puntel. El dirigente explicó: "Esto es penoso y lamentable que docentes deban recurrir a la televisión para por la falta de respuestas del Estado y del gobierno".





"Nosotros hace pocos días terminamos en Paraná un relevamiento, y es así de determinante: en todas las escuelas hay una falencia o un problema grave en los edificios. Y esto pasa porque no hay mantenimiento o dinero para realizar las obras necesarias que aseguren la tranquilidad en las escuelas", enfatizó a UNO.





Admitió que no le simpatiza que los docentes se presten al juego de la televisión. "Y si bien podemos tener críticas de los programas masivos, si al menos le permite mejorar o ayudar, bienvenido sea. Pero lo más conveniente es agotar siempre la vía administrativa del reclamo para que no caiga en saco roto".





"Si está el reclamo, es porque existe una necesidad en la comunidad educativa, y es responsabilidad del gobierno responder a ese problema. Y para que esto se apuntale y se logre la solución, siempre estará el gremio empujando y apoyando para que ese problema o reclamo sea atendido", reflexoinó Puntel.





Por último alertó: "Lo de esta escuela de Guaelguaychú, es una de las tantas que se sienten sin respuestas, y de allí es que recurren a estas alternativas poco comunes".