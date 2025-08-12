Uno Entre Rios | La Provincia | Pilay

Pilay invita a desarrollar el futuro con su nueva campaña

Con el claim “Hagamos algo nuevo”, Pilay presenta una campaña de comunicación que refleja el camino recorrido en los últimos 45 años y anuncia lo que viene.

12 de agosto 2025 · 17:14hs
Pilay invita a desarrollar el futuro con su nueva campaña.

Pilay invita a desarrollar el futuro con su nueva campaña.

Con el claim “Hagamos algo nuevo”, Pilay presenta su nueva campaña de comunicación que refleja el camino recorrido durante los últimos 45 años y anuncia lo que viene. La frase es una invitación a quienes buscan nuevas formas de invertir y de vivir, pero también es un compromiso. Significa construir sobre lo logrado durante su historia para descubrir y enfrentar nuevos desafíos, siempre con los mismos valores.

A través de las distintas piezas Pilay busca seguir mostrando el rumbo que la define desde siempre y que le permite innovar a través de una gran variedad de proyectos con estilos constructivos únicos, pensados para ofrecer el futuro que las personas están buscando. Esa innovación se sostiene gracias a la solidez que la define, fruto de la experiencia en el rubro que supieron transformar en visión.

Reclama el tratamiento del proyecto de Emergencia en Discapacidad.

Reclaman el tratamiento del proyecto de Emergencia en Discapacidad

El Gobierno de Entre Ríos instruye a la Policía para intervenir en crisis de salud mental en la vía pública.

El Gobierno de Entre Ríos instruye a la Policía para intervenir en crisis de salud mental en la vía pública

LEER MÁS: PILAY entregó su edificio Nº 9 en Paraná

Embed

Pilay y sus 45 años

Porque hacer algo nuevo es una invitación a ser protagonistas, a no esperar el futuro sino a desarrollarlo juntos, como desde hace más de 45 años.

La campaña se puede encontrar en el canal de youtube de la marca como así también en sus redes sociales y en distintos soportes de las cuatro plazas en las que está presente: Santa Fe, Rosario, Córdoba y Paraná.

Ingresá en pilay.com.ar y descubrí la variedad de desarrollos pensados para que encuentres la vida que siempre soñaste.

Pilay Futuro Campaña
Noticias relacionadas
Tras conocerse la interrupción del servicio de almuerzo este miércoles volverá a funcionar el comedor para los alumnos.

En la escuela Agrotécnica de Concordia volverán a brindar el servicio de almuerzo

Laureano Schvartzman había comenzado en el gabinete desde el día uno de la gestión de Francisco Azcué.

Suma una renuncia el gabinete de Francisco Azcué en Concordia

El Gobierno de Entre Ríos participó en una nueva reunión del Consejo Federal de Salud.

El Gobierno de Entre Ríos participó en una nueva reunión del Consejo Federal de Salud

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1% en agosto.

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1% en agosto

Ver comentarios

Lo último

Martín Chervo, figura estelar de la Semana 2

Martín Chervo, figura estelar de la Semana 2

Motocicleta cayó en Ruta 130 y una joven sufrió la quebradura de su muñeca

Motocicleta cayó en Ruta 130 y una joven sufrió la quebradura de su muñeca

Newcom: más de 40 equipos llegan a Paraná para disputar un nuevo campeonato

Newcom: más de 40 equipos llegan a Paraná para disputar un nuevo campeonato

Ultimo Momento
Martín Chervo, figura estelar de la Semana 2

Martín Chervo, figura estelar de la Semana 2

Motocicleta cayó en Ruta 130 y una joven sufrió la quebradura de su muñeca

Motocicleta cayó en Ruta 130 y una joven sufrió la quebradura de su muñeca

Newcom: más de 40 equipos llegan a Paraná para disputar un nuevo campeonato

Newcom: más de 40 equipos llegan a Paraná para disputar un nuevo campeonato

Reclaman el tratamiento del proyecto de Emergencia en Discapacidad

Reclaman el tratamiento del proyecto de Emergencia en Discapacidad

El Gobierno de Entre Ríos instruye a la Policía para intervenir en crisis de salud mental en la vía pública

El Gobierno de Entre Ríos instruye a la Policía para intervenir en crisis de salud mental en la vía pública

Policiales
Paraná: atacó y amenazó a una mujer en la calle y fue demorado

Paraná: atacó y amenazó a una mujer en la calle y fue demorado

Detuvieron a un hombre que ingresó a una vivienda y causó daños en el Barrio Capibá

Detuvieron a un hombre que ingresó a una vivienda y causó daños en el Barrio Capibá

Bomberos de Concepción del Uruguay fueron atacados durante un incendio

Bomberos de Concepción del Uruguay fueron atacados durante un incendio

Paraná: un hombre se descompensó y murió en la vía pública

Paraná: un hombre se descompensó y murió en la vía pública

Villaguay: conductor de un camión se dio a la fuga tras chocar a un joven

Villaguay: conductor de un camión se dio a la fuga tras chocar a un joven

Ovación
Martín Chervo, figura estelar de la Semana 2

Martín Chervo, figura estelar de la Semana 2

Newcom: más de 40 equipos llegan a Paraná para disputar un nuevo campeonato

Newcom: más de 40 equipos llegan a Paraná para disputar un nuevo campeonato

Sebastián Driussi recibió el alta y podría viajar a Paraguay

Sebastián Driussi recibió el alta y podría viajar a Paraguay

El Club Tilcara realizará una Gira por España y Francia en 2027

El Club Tilcara realizará una Gira por España y Francia en 2027

Magalí Bermani, taekwondista de Concordia, busca apoyo para participar en el Mundial de Taekwondo

Magalí Bermani, taekwondista de Concordia, busca apoyo para participar en el Mundial de Taekwondo

La provincia
Reclaman el tratamiento del proyecto de Emergencia en Discapacidad

Reclaman el tratamiento del proyecto de Emergencia en Discapacidad

El Gobierno de Entre Ríos instruye a la Policía para intervenir en crisis de salud mental en la vía pública

El Gobierno de Entre Ríos instruye a la Policía para intervenir en crisis de salud mental en la vía pública

En la escuela Agrotécnica de Concordia volverán a brindar el servicio de almuerzo

En la escuela Agrotécnica de Concordia volverán a brindar el servicio de almuerzo

Suma una renuncia el gabinete de Francisco Azcué en Concordia

Suma una renuncia el gabinete de Francisco Azcué en Concordia

El Gobierno de Entre Ríos participó en una nueva reunión del Consejo Federal de Salud

El Gobierno de Entre Ríos participó en una nueva reunión del Consejo Federal de Salud

Dejanos tu comentario