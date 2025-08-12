Pilay invita a desarrollar el futuro con su nueva campaña.

Con el claim “Hagamos algo nuevo”, Pilay presenta una campaña de comunicación que refleja el camino recorrido en los últimos 45 años y anuncia lo que viene.

Con el claim “Hagamos algo nuevo”, Pilay presenta su nueva campaña de comunicación que refleja el camino recorrido durante los últimos 45 años y anuncia lo que viene. La frase es una invitación a quienes buscan nuevas formas de invertir y de vivir, pero también es un compromiso. Significa construir sobre lo logrado durante su historia para descubrir y enfrentar nuevos desafíos, siempre con los mismos valores.

A través de las distintas piezas Pilay busca seguir mostrando el rumbo que la define desde siempre y que le permite innovar a través de una gran variedad de proyectos con estilos constructivos únicos, pensados para ofrecer el futuro que las personas están buscando. Esa innovación se sostiene gracias a la solidez que la define, fruto de la experiencia en el rubro que supieron transformar en visión.

Pilay y sus 45 años

Porque hacer algo nuevo es una invitación a ser protagonistas, a no esperar el futuro sino a desarrollarlo juntos, como desde hace más de 45 años.

La campaña se puede encontrar en el canal de youtube de la marca como así también en sus redes sociales y en distintos soportes de las cuatro plazas en las que está presente: Santa Fe, Rosario, Córdoba y Paraná.

