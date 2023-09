Piden colaboración para Carolina Larrosa tras su cirugía

CAROLINA LARROSA NUEVA CAMPAÑA.jpg

En este sentido, la familia de Carolina volvieron a apelar a la solidaridad de la comunidad con el fin de cubrir los datos de la terapia intensiva. Quienes puedan colaborar pueden enviar por transferencia bancaria al alias CAROLINALARROSA23 o CBU 380064503000066337079.

El caso de Carolina

Carolina tiene 23 años, es oriunda de Paraná y en febrero de 2023 fue diagnosticada de carvernoma bulbar en el cerebelo, es decir, una malformación vascular que produce hemorragias internas. En su caso no había tenido síntomas, por lo que le habían detectado la patología congénita. "Este cavernoma lo que produce es un sangrado hacia adentro, puede darse una o dos veces al año o, en mi caso, no tener síntomas y aparecer de un momento a otro", había manifestado a UNO en su momento. "Un día me levanté sin estabilidad, mi cuerpo se iba hacia el lado derecho, me caía, me mareaba, no podía estar de pie y tenía dificultades para tragar. (...) Es que la sangre comienza a expandirse y toca los nervios que manejan funciones del cuerpo humano", acotó.

zumba solidario Carolina Larrosa cirugía paraná.jpg

La joven no tiene obra social y precisó de una cirugía, cuyo presupuesto rondaba los 15 millones de pesos, con validez sólo por 30 días, en el hospital Italiano de Buenos Aires. La intervención pretendía extraer el cavernoma e impedir que éste vuelva a sangrar pues, con cada sangrado, incrementaban las secuelas neurológicas.