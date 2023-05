Joven paranaense padece carvernoma bulbar y necesita ayuda para la cirugía

Carolina Larrosa tiene 23 años, es de Paraná y en febrero de 2023, a partir de una serie de síntomas, le diagnosticaron un cavernoma bulbar en el cerebelo, es decir una malformación vascular que produce hemorragias internas. En su caso no había tenido síntomas, por lo que no le habían detectado la patología congénita.

“Tengo es una deformidad de los vasos en el cerebelo y la cirugía que se realiza es la extracción de ese carvernoma. Al encontrarse en el cerebelo, que es el lugar desde donde se manejan todas las las funciones cerebrales, es una neurocirugía muy compleja”, explicó a UNO.

Entre honorarios médicos, pre quirúrgico, estadía en el hospital, pos operatorio, análisis clínicos, descartables y medicamentos, el hospital Italiano le pasó un presupuesto total de 15 millones de pesos, que tiene validez sólo por 30 días, al cumplirse ese plazo se actualiza. “Aún no tengo fecha para la cirugía porque primero tengo que reunir el dinero, pero lo ideal es que sea lo antes posible. Este cavernoma lo que produce es un sangrado hacia adentro, puede darse una o dos veces al año, o en mi caso, no tener síntomas y aparecen de un momento a otro”, explicó.

Carolina Larrosa.jpg

Carolina Larrosa detalló que en febrero comenzó con un cansancio prolongado y una sensación de debilidad que atribuyó a un inicio de proceso de gripe. “Un día me levante sin estabilidad, mi cuerpo se iba hacia el lado derecho, me caía, me mareaba, no podía estar parada y tenía dificultad para tragar. Comencé a tener graves problemas de visión en el ojo derecho y por la conjunción de todos estos síntomas fue que el médico supo de que se trataba. Es que la sangre comienza a expandirse y toca los nervios que manejan las funciones del cuerpo humano. Incluso me pasó que estuve un mes con hipo, no podía comer, ni dormir, realmente terrible”, detalló Carolina.

Desde el momento de la detección de la patología a hoy muchos de los síntomas se aplacaron, pero Carolina tiene secuelas. “Prácticamente no tengo visión en el ojo derecho, no tengo estabilidad por lo que hay cosas que ya no puedo hacer, como por ejemplo ser arquera en un equipo de fútbol de salón, perdí la fuerza y tengo problemas de deglución”, explicó.

La cirugía es para extraer el cavernoma e impedir que vuelva a sangrar, porque con cada sangrado se incrementan las secuelas neurológicas. Carolina no cuenta con obra social, por lo que todos los gastos hasta el momento los pagó de manera particular y con la ayuda de su familia, pero el monto de la neurocirugía excede sus posibilidades.

Carolina Larrosa 2.jpg

Quienes quieran colaborar pueden ingresar a las cuentas y link.

*BANCO ENTRE RIOS:

CBU: 3860064503000066337079

ALIAS: carolinalarrosa23

*MERCADO PAGO:

CVU: 0000003100099586323931

ALIAS: carolinalarrosa

*http://link.mercadopago.com.ar/donacioncirugia