Granja Tres Arroyos: el Gobierno de Entre Ríos intervino y se levantó el paro

El Gobierno de Entre Ríos intervino en el conflicto registrado en la planta La China de la empresa Granja Tres Arroyos y se levantó la medida de fuerza.

22 de enero 2026 · 20:25hs
El Gobierno de Entre Ríos intervino en el conflicto registrado en la planta La China de la empresa Granja Tres Arroyos y posibilitó la apertura de un canal de diálogo entre la empresa y los trabajadores. Con la intervención, la Provincia logró el levantamiento de la medida de fuerza.

La planta La China, ubicada en la ciudad de Concepción del Uruguay, ocupa alrededor de 900 trabajadores distribuidos en tres turnos, por lo que la situación genera una fuerte preocupación social y productiva en la región. Es de recordar que el conflicto se había originado a partir de la falta de pago de haberes y del aguinaldo correspondiente al año 2025, situación que derivó en una medida de fuerza por parte de los trabajadores.

La intervención del Gobierno de Entre Ríos

Ante este escenario, en la jornada de ayer, y por indicación del gobernador Rogelio Frigerio, funcionarios provinciales se hicieron presentes en la localidad de Concepción del Uruguay para mediar entre representantes de la empresa y los trabajadores.

Durante el encuentro, la empresa reconoció que atraviesa una difícil situación económica, asumió el pago de una suma fija, y se comprometió a presentar en la próxima audiencia en la Secretaria de Trabajo un plan de pago que de “previsibilidad y certidumbre” a los trabajadores. Ante esta propuesta, los trabajadores resolvieron en asamblea levantar la medida de fuerza, lo que permite normalizar la actividad productiva.

Palabra oficial sobre el caso Granja Tres Arroyos

El Ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso manifestó que “este es un gobierno que le pone el cuerpo a los conflictos y busca soluciones. Por eso, intervenimos convocamos a las partes y facilitamos una mesa de conciliación voluntaria, en la que participaron los secretarios de Trabajo y Gobiernos locales, Mariano Camoirano y Ricardo Vales, representantes de las organizaciones sindicales y autoridades de la empresa, con el objetivo de encauzar el conflicto a través del diálogo. Lo hemos logrado y la planta La China volvió a funcionar”.

Más adelante, Troncoso resaltó: “Intervenimos como garante del diálogo, el trabajo y la producción, reafirmando el rol activo de la Provincia para encauzar los conflictos laborales y preservar la paz social. Reconocemos el gesto de ambas partes, sobre todo el sacrificio de los trabajadores al decidir retomar la producción”.

En tanto que se confirmó que las partes volverán a encontrarse el próximo miércoles, en la Secretaria de Trabajo.

