Paro docente: Trabajo dictó conciliación obligatoria pero Agmer y AMET no levantan la medida

Agmer y AMET no acatarán la conciliación obligatoria e irán al paro este miércoles. Sadop acatará la medida dispuesta por Trabajo. Los motivos del paro docente

La audiencia conciliación fue fijada para el martes 16, a las 10.

Marcha en el centro de Paraná

Este miércoles a las 10 docentes se concentrarán en las inmediaciones de la Plaza Alvear para marchar a Casa de Gobierno y los estatales lo harán en España y Pellegrini, en pleno microcentro de la capital.

paro docente Trabajo.jpg

Los argumentos expuestos por el CGE

En la nota dirigida al Secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, firmada por Alicia Fregonese se indica que los miembros paritarios del Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos, en relación a las negociaciones en curso entre en ese organismo y los gremios docentes, solicitan convocar urgentemente a una audiencia de conciliación dentro de los cinco días hábiles de esta presentación, conforme a la Ley 9.624.

"Dicha solicitud se sustenta en las medidas de fuerza anunciadas por las entidades para los próximos días, que generan un perjuicio directo por la interrupción infundada en el dictado de clases, cuestión que no es susceptible de reparación ulterior debido a la irreversibilidad que sufren los estudiantes, a diferencia de lo que ocurre con los restantes intereses y derechos salariales involucrados, entendiendo que para lograr la solución del conflicto resulta condición ineludible la negociación bajo el principio de buena fe, lo que conlleva en el caso concreto, respetar el orden y procedimiento de la conciliación sin realizar medidas que afecten los derechos constitucionales aunque el conflicto se mantenga latente", se expresa.

Por lo expuesto los miembros paritarios del Consejo General de Educación entiendan necesario que se convoque de manera urgente a una audiencia de conciliación conforme al artículo 16 de la Ley 9.624 suspendiéndose las medidas de fuerza convocadas y se abstengan de realizar cualquier tipo de medida de fuerza o asambleas asegurando así el cumplimiento del dictado de clases para todos los niños y jóvenes de la provincia de Entre Ríos", concluye.

Agmer Paraná Paro Ctera Fonid Paritarias (3).jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

Paro resuelto por unanimidad

La Asociación Gremial del Magisterio (Agmer) en el congreso extraordinario que se realizó este martes en la ciudad de Villaguay decidió realizar un paro de actividades de 24 horas para este miércoles por la falta de oferta salarial del gobierno provincial.

El Congreso analizó la marcha de las negociaciones salariales con el Gobierno provincial que no ha presentado ninguna propuesta. Además de AGMER, harán paro este miércoles los sindicatos de educación técnica AMET y de trabajadores de escuelas privadas SADOP.

En comunicación con UNO, Claudio Puntel, secretario de Derechos Humanos y Cultura de Agmer, explicó: “Fue resuelto por unanimidad, todas las seccionales votaron esta resolución, tanto el paro que lo anunciamos temprano para que la noticia llegue a las escuelas puedan organizarse".

El dirigente docente destacó que será un paro que confluirá con el paro de los trabajadores estatales. "En Paraná nos vamos a movilizar en confluencia también, junto a gremios y movimientos sociales; teniendo en cuenta que el ajuste que nos golpea hacia adentro de las escuelas, también golpea a las comunidades educativas", dijo.

Este miércoles a las 10 docentes se concentrarán en las inmediaciones de la Plaza Alvear para marchar a Casa de Gobierno y los estatales lo harán en España y Pellegrini, en pleno microcentro de la capital.

"Son las familias de nuestros estudiantes los que tienen a los papás y las mamás despedidos de sus puestos de trabajo, son los que ven que el costo de la vida va encareciendo y no hay respuesta. A los comedores de los barrios se les han cortado las partidas, así que tenemos motivos para luchar en conjunto”, añadió Puntel.

Agmer Paraná Paro Ctera Fonid Paritarias (1).jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

El docente puntualizó: “En cuanto a nuestras demandas son que el gobierno nos convoque para hacernos una propuesta de recomposición salarial, desde diciembre venimos perdiendo frente a la inflación, a lo que se suma la caída del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y Conectividad, así que esto necesita una pronta resolución y por eso se emplaza al gobierno de la provincia a dar una respuesta que, si es digna de ser analizada por los compañeros, se llevará al congreso. Pero si esta propuesta salarial no aparece para la fecha que se le está planteando, la Comisión Directiva Central queda facultada a resolver medidas de acción que serán inmediatas".

Por último, Puntel sostuvo: “El gobernador (Rogelio) Frigerio tiene en sus manos la llave para destrabar esta situación. Nosotros lo que decimos desde el último plenario de secretarios generales es que hay plata, se la está despilfarrando en el pago de la deuda fraudulenta, subsidiando a los sectores que nunca dejaron de ganar y se les está recortando a las necesidades populares. La excusa de que no hay plata a nosotros no nos convence, frente a eso no vamos a quedar de brazos cruzados. Por eso, le exigimos al gobernador que accione frente a la Nación para que se restituyan los fondos que se han recortado, los programas educativos que se han frenado y los subsidios en cuestiones estratégicas, como el transporte”.

Congreso extraordinario de Agmer

Este martes se realizó el congreso extraordinario de Agmer en la ciudad de Villaguay. Además de la huelga de 24 horas, el sindicato aprobó la exigencia al gobierno de Frigerio de una propuesta salarial no más allá del próximo martes 16, bajo la amenaza de ejecutar más medidas de fuerza que resuelva la conducción central del gremio.

También resolvió el Congreso la demanda al Ejecutivo provincial de que "accione" ante el gobierno nacional de Javier Milei para que restituya los fondos educativos restringidos desde que empezó el año, como FONID, Conectividad y otros.

El malestar docente se profundizó el viernes pasado en la Secretaría de Trabajo cuando el Gobierno provincial no presentó ninguna oferta para actualizar los salarios docentes. “La paritaria de marzo queda abierta y vamos a seguir trabajando para presentar una oferta en las próximas semanas”, anunció en esa oportunidad la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese.