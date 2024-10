Paritaria para empleados de comercio marca a otros sectores

El nuevo sueldo básico establecido asciende a 926.000 pesos, incluyendo presentismo. El comunicado especifica también la modalidad de entrega y los porcentajes de aumento: “El mencionado incremento del 8% se abonará en forma de asignación no remunerativa, en su valor nominal y no acumulativamente, de acuerdo con lo siguiente: un 4,25% a partir del mes de septiembre de 2024, un 3,75% a partir del mes de octubre de 2024”. Los salarios actuales van desde los 825.911 pesos hasta los 874.977 pesos.

comercio empleados salarios 1.jpg Foto: UNO/Archivo/Ilustrativa

En este marco, Mario Marcilla, secretario Gremial del Sindicato de Empleados de Comercio de la capital entrerriana, explicó a UNO: “En un contexto nacional donde hay una recesión laboral muy grande, donde hace 15 días se dio a conocer que la inflación era del 4,2%, donde hay muchos empleadores que piden a sus empleados reducir la jornada laboral a la mitad; haber logrado un 8% de aumento, 4,25% septiembre y un 3,75% a partir de octubre, es una predisposición continua por parte de nuestro secretariado de querer que a medida que la inflación, como dicen algunos, está apuntando a la baja, nosotros queremos estar atentos para no seguir perdiendo nuestro salario. En noviembre las partes se volverán a sentar a debatir”.

Ante la consulta de si consideran suficiente el aumento, dijo: “¿Quién no quisiera ganar 50% más de lo que gana? Pero recordemos que el gobierno nacional dijo que no quería firmar ninguna homologación de sueldo que sea mayor al 2%, en ese contexto haber logrado lo que se logró es importantísimo. Tenemos que estar a la espera y ver si el Gobierno lo homologa. De todas maneras, estamos pidiendo a quienes puedan que lo paguen, con el apartado A cuenta del acuerdo paritario septiembre-octubre 2024. El aumento lo veremos en noviembre, cuando cobremos octubre y hay que descontar jubilación, obra social y demás”.

Empleados de Comercio Día negocios comercios.jpg

Caída de las ventas

Sobre el impacto de la caída de las ventas en los empleados, Marcilla manifestó: “En Paraná no vemos despidos masivos, pero sabemos que más allá de las grandes superficies comerciales, en los negocios más chicos se ha perdido venta. No hay trabajo, la gente no llega a fin de mes, así que no se va a comprar ropa deportiva, de vestir o calzado de primera marca. La casta no está en los pequeños comercios, entonces para no perder el trabajo completo, el empleado reduce su jornada, arregla una indemnización y ve si a la tarde puede emprender o conseguir otro empleo. A quienes tengan consultas les pedimos que se acerquen a 9 de Julio 63”.

Por su parte, Marcelo Ruggeri, de la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná, explicó: “La actualización salarial, junto a las demás variables que también se actualizan como alquileres, impuestos, tasas comerciales, el costo del transporte y demás servicios que sostienen la estructura de una empresa, provocan que se haga cada vez más difícil la supervivencia si no se trasladan todos estos costos al precio final del producto, lo cual termina perjudicando a los locales físicos en la competencia con las tiendas virtuales.

Las ventas están un nivel apenas superior al peor año de la pandemia, 2020, lo cual indica la gravedad de la situación del sector. Esta recesión se explica por la dificultad de la gente para abastecerse de lo indispensable ante el aumento desproporcionado del nivel de vida comparando con el nivel de ingresos."

Sobre la situación actual, coincidió con Marcilla que no hay despidos, pero agregó: "Se van dando casos en locales que cierran y no se incrementa el personal de ventas ni se toman refuerzos para fechas especiales, como pasaba años atrás”.