Paraná: vecino grabó ciervos axis cruzando la calle en zona del Seminario

ciervos en zona seminario.mp4

Aunque algunos pueden confundirlos con Bambi, el entrañable animalito de la película de Disney, los ciervos axis que se ven desde hace un tiempo en zonas cercanas a Paraná, y en este caso, ya directamente en calles de la capital entrerriana, son animales salvajes provenientes del Sudeste Asiático. Cuando se los ve en la vía pública, lógicamente, los ciervos están muy asustados y nerviosos, por eso es que desde la Policía de Entre Ríos recomiendan que en el caso de avistaje de ciervos axis en la vía pública, deben con el número telefónico 911 y evitar tratar de capturar o interactuar con ellos. Marrón con manchas blancas, el ciervo axis tiene un adorable aspecto, pero nunca hay que olvidarse que es un animal salvaje, que no debería circular en las zonas urbanas.

ciervos en Paraná.jpg Los ciervos axis fueron captados en la zona del Seminario de Paraná. Los animales deambulaban en busca de alimento.

En Argentina

ciervos axis.jpg

En Argentina fueron introducidos con fines de entretenimiento, para la caza deportiva, y hoy en día estos especímenes están presentes en 10 provincias. No obstante, como los ciervos axis no son una especie local y no tienen un depredador natural, comenzó a generarse una superpoblación de esta especie.