Paraná: se convocó a comercios a sumarse a la tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios

Los estudiantes que accedan a esta podrán disfrutar de descuentos, promociones y beneficios especiales en los comercios adheridos.

8 de agosto 2025 · 16:13hs
En el marco del proyecto Paraná Ciudad Universitaria, el municipio presenta una nueva tarjeta de beneficios pensada para estudiantes universitarios de la ciudad. Convocan a los comercios locales a sumarse. Los estudiantes que accedan a esta podrán disfrutar de promociones.

Con una comunidad universitaria que supera los 60.000 estudiantes activos, esta tarjeta de beneficios surge como una herramienta concreta para fortalecer el arraigo, mejorar el acceso a bienes y servicios, y dinamizar la economía local a través del vínculo con comercios y emprendimientos locales. Los estudiantes que accedan a esta podrán disfrutar de descuentos, promociones y beneficios especiales en los comercios adheridos. A su vez, para los negocios locales, esta propuesta representa una oportunidad estratégica de visibilidad y conexión directa con el público joven, un sector clave del consumo diario en Paraná. Su entrada en vigencia está prevista para el mes de septiembre, en coincidencia con el Día del Estudiante.

“Esta tarjeta de beneficios busca poner en valor la presencia estudiantil en nuestra ciudad y al mismo tiempo activar la economía local, generando un círculo virtuoso entre quienes eligen Paraná para estudiar y quienes día a día sostienen sus negocios”, destacaron desde el equipo de Marca Paraná.

El subsecretario de Producción municipal, Oscar Bustamante, destacó “esta iniciativa propuesta desde la gestión de la intendenta Rosario Romero, que ha sido muy bien recibida por el sector comercial local, trabajándose la misma junto al Centro Comercial e Industrial de Paraná y contando ya con más de 30 negocios adheridos”.

Los locales interesados deben:

Definir un beneficio concreto para estudiantes (descuento, atención especial, regalo con compra, etc.). El beneficio es a elección del comerciante, con el objetivo de que todos puedan ser parte en la medida de sus posibilidades.

Mantener ese beneficio activo para quienes presenten la tarjeta.

Completar el formulario de adhesión online. Una vez inscriptos y en el marco del lanzamiento oficial de la tarjeta, los comercios recibirán material gráfico identificatorio (vinilos, calcos) y serán difundidos en las redes sociales institucionales, ferias estudiantiles, y otros canales de comunicación del municipio.

Paraná Ciudad Universitaria

Esta propuesta forma parte del proyecto estratégico Paraná Ciudad Universitaria, impulsado por la Municipalidad de Paraná junto al Consejo Asesor de Marca Paraná. Esta iniciativa busca consolidar a la ciudad como un polo académico de referencia a nivel nacional e internacional, reconociendo el rol clave de su comunidad estudiantil. Con más de 60.000 estudiantes activos, el proyecto promueve políticas públicas y acciones concretas para mejorar la calidad de vida, la formación, el arraigo y la participación de quienes eligen Paraná para construir su futuro académico y profesional.

