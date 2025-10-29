Paraná: el servicio de transporte se reestableció pero sigue el conflicto.

La Municipalidad de Paraná informó hace minutos que intimó a las empresas que conforman Buses Paraná a restablecer el servicio de transporte urbano de pasajeros , luego del sorpresivo paro que se había dispuesto por tiempo indeterminado.

En un comunicado, se detalló que "se intima formalmente para que de inmediato se restablezca el servicio en la ciudad de Paraná, que debe contar con un total de 80 coches en el turno mañana durante los días hábiles. Las presentes constituyen el inicio del trámite administrativo conforme a la ley", según indicó la Subsecretaría de Movilidad y Transporte en su mensaje dirigido a las empresas Mariano Moreno y Ersa.

Por su parte, la asamblea de choferes resolvió retomar el trabajo, aunque en un clima de incertidumbre respecto al futuro laboral de los empleados y las tensiones con la conducción gremial. Durante la asamblea, que tuvo lugar en la explanada de la empresa Mariano Moreno, ubicada en la calle 3 de Febrero de la capital entrerriana, se manifestaron los malestares frente a la nueva concesión del servicio de colectivos en la ciudad, especialmente debido a la falta de certezas sobre la continuidad de los puestos de trabajo.

Las diferencias entre los trabajadores y la conducción gremial fueron expuestas en la reunión, y la decisión de reanudar el trabajo fue tomada ante la posibilidad de que se dicte una conciliación obligatoria. Este contexto de conflicto y desconfianza sigue siendo un tema de preocupación para los choferes, quienes esperan una resolución definitiva sobre sus condiciones laborales.