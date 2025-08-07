Paraná celebra a San Cayetano con procesión y una misa

La iglesia católica celebra este jueves San Cayetano, uno de los santos más venerados y más en estos tiempos, por ser el Patrono de la Paz, el Pan y el Trabajo.

En la ciudad de Paraná, la parroquia San Cayetano, ubicada en calles Ayacucho y Fraternidad, del barrio San Roque, es el epicentro de la celebración. Hasta allí llegan los fieles para participar de las misas y la tradicional procesión, al tiempo que hacen sus peticiones y agradecimientos.

Encuentro de San Cayetano

La procesión comenzó pasadas las 15.30, luego se realizará la misa que en esta ocasión será presidida por primera vez por Monseñor Raúl Martín, flamante arzobispo de Paraná.

Este año, la festividad de San Cayetano es muy importante para la feligresía local, ya que es la primera presidida por Monseñor Raúl Martín, flamante arzobispo de Paraná.

Dijo que “hoy trajimos a todo nuestro pueblo a pedir y agradecer al Señor por nuestra vida y las necesidades de todos los habitantes de esta tierra bendita”.

La comunidad “hace mucho ruego y oración y por eso vamos a pedir a San Cayetano que nos regale, nos dé, que nos ayude a conseguir esta paz que todos deseamos y para ello hay un camino concreto que es la unidad, la fraternidad y la esperanza en este año jubilar”.

Por su parte, el padre Silvio Fariña, afirmó que la celebración de San Cayetano “para la sociedad toda es un hito y más allá de las angustias sociales que tengamos, es un día donde podemos acercarnos a Dios, que es el padre bueno de todos”.

Pero, ¿por qué se celebra a San Cayetano en esta fecha y qué lo convirtió en el patrono del pan y del trabajo en la Argentina? La historia combina hechos religiosos, contexto social y una devoción popular que creció con fuerza en tiempos de crisis.

¿Quién fue San Cayetano?

Cayetano de Thiene nació el 1º de octubre de 1480 en Vicenza, Italia. Proveniente de una familia acomodada, estudió Derecho en la Universidad de Padua y más tarde ingresó a la vida eclesiástica. En Roma, fue secretario del Papa Julio II y, tras su muerte, se ordenó sacerdote.

Como presbítero, fundó la Orden de Clérigos Regulares Teatinos, que promovía una vida austera, de oración, renuncia a los bienes materiales y servicio a los más pobres y enfermos. Se negó a recibir limosnas y dedicó su vida a obras de caridad, incluso fundando instituciones como los Montes de Piedad, antecesores de los bancos públicos.

Murió el 7 de agosto de 1547 en Nápoles, a los 66 años. Fue beatificado en 1629 por el Papa Urbano VIII y canonizado en 1671 por el Papa Clemente X.

¿Por qué se lo considera el patrono del trabajo?

Aunque San Cayetano fue canonizado en el siglo XVII, su vínculo con el trabajo y la economía no se consolidó hasta mucho después, y tuvo un origen específicamente argentino.

Durante la década de 1930, la Argentina sufría las consecuencias del colapso económico global de 1929, con altos niveles de desempleo y pobreza. En ese contexto, el sacerdote Domingo Falgioni, director espiritual de los Círculos de Obreros Católicos, promovió la figura de San Cayetano como intercesor por el trabajo y el pan.

Falgioni diseñó una estampa en la que el santo aparecía con el Niño Jesús en brazos y una espiga de trigo, símbolo del alimento. Esa imagen se volvió icónica y comenzó a circular entre los trabajadores y sectores populares, que adoptaron al santo como protector en tiempos difíciles.