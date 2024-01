Paraná: 270 familias podrán conectarse a nueva red cloacal

La Municipalidad, a través de la Subsecretaría de Obras Sanitarias, recordó que los y las frentistas pueden iniciar las nuevas conexiones a la red cloacal, tarea que debe hacerse con profesionales matriculados e inscriptos y habilitados por el organismo de la comuna.

Este requisito es para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de desagües cloacales y prolongar la utilidad de las cañerías de la red pública. El profesional matriculado planifica y ejecuta las instalaciones internas, ajustadas a las exigencias técnicas. Ello deberá complementarse luego, con un uso correcto y responsable del servicio, por parte de los vecinos.

La zona

La red cloacal pública habilitada se extendió unos 2.500 metros, y favorece a 270 hogares. Contempla a los frentistas de calles Nasario Medrano, entre Camino de la Cuchilla Grande y General Espejo; Pedro Balcar, entre Puerto de la Cruz y General Espejo; las calles Altos del Paraná, Arroyo Grande y Puerto de la Cruz, entre Medrano y Balcar; Arroyo Correntoso entre Medrano y Pablo Crausaz; Crausaz entre Espejo y Carlos Quinodoz; Padre Kentenich, entre Quinodoz y Espejo; Primer Congreso Mariano Nacional entre Crausaz y Kentenich; y General Espejo, entre Medrano y General Sarobe.

Los trámites

Los trámites para la realización de las conexiones domiciliarias son aprobados y autorizados por la subdirección de Instalaciones Internas de la Subsecretaría de Obras Sanitarias, que cuenta con un listado de más de 40 profesionales. La dependencia está ubicada en Avenida Francisco Ramírez N° 2.821. Los y las interesadas pueden comunicarse al teléfono 4341810, la atención al público es de lunes a viernes de 7 a 12. También puede escribir al correo electrónico [email protected].

Cumplido el trámite de solicitud, se otorga la autorización para la obra. Finalizados esos trabajos domiciliarios, se realiza la inspección correspondiente.

Los requisitos para la conexión a la red de cloaca son:

* Solicitud de conexión a la red externa de cloaca firmada por la persona propietaria del inmueble y la/el matriculado.

* Adquisición de la carpeta de solicitud de aprobación de planos (en caja de pago, en calle Alem 826).

Obras Sanitarias realiza la revisión de los planos y la inspección de obra. El resultado lo recibe la o el matriculado a través de la aprobación final de los planos.

Importancia de la conexión

La realización de instalaciones internas en los hogares o de conexiones domiciliarias a la red sin respaldo profesional, sin cumplir las exigencias técnicas ni estar aprobadas por la Subsecretaría de Obras Sanitarias, afectará inevitablemente la calidad del servicio: instalaciones domiciliarias deficitarias, ya sean por falta de pendiente, por no respetar alturas y diámetros, por irregular unión a la red pública, termina afectando el funcionamiento del sistema en un hogar y en una amplia zona.

Además, se dificulta la intervención de Obras Sanitarias, cuando se registran deterioros, desperfectos, obstrucciones, anegamientos internos en domicilios, roturas en calles, entre otros impactos, ya que esa conexión que no fue autorizada ni declarada, no tiene planos o no fue ejecutada conforme a las medidas técnicas pertinentes.

Además, los vecinos que detectan una conexión no autorizada, pueden formalizar denuncias al 147, al teléfono 4341810 o personalmente en la repartición, en avenida Francisco Ramírez Nº 2.821.