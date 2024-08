PAMI: denuncian demoras en turnos para tramitar audífonos

“Esta mañana, algo molesta, quiero hacer una denuncia pública por situación inentendible de una institución nacional como PAMI. Antes que nada, quiero aclarar que no soy, ni seré afiliada a esta obra social (a Dios, gracias). Estoy representando en este trámite a mi suegra de 86 años que hace tres años viene deambulando con su sordera (a causa de un infarto de oídos). Digo deambulando porque no hay respuestas por parte de PAMI, ni de la prestadora elegida en Paraná: la fonoaudióloga Rolia Cipria, como representante de Bernafon (audífonos), informados por Pami Unidad de gestión local XVI como únicos prestadores en este momento, atento Julio Barci, titular de esta unidad de gestión".

Teníamos turno para enviar mensaje el día 19/8 (una vez más). Para asegurarme que no nos volverían a patear, envié fotos (vía Whattsap) de toda la documentación solicitada a las 00.17 de ese día para asegurarnos del lugar (ya hemos pasado varias veces por esta situación): a lo que nos responden: ‘Hola buen día. El día de hoy se abrió la agenda de turnos para la Provisión de Audífonos, a través de Pami. Se recibieron mensajes de más de 150 personas, y cada una con 5 mensajes aproximadamente. Ya fueron asignados los turnos’.

Por supuesto, para mi sorpresa inmediatamente envío otro mensaje pidiendo explicación y mencionando la palabra "monopolio" que para mi gusto, en estos ámbitos "no suena bien" ... y del otro lado me responden: ‘Y no es Monopolio, los fonoaudiólogos de la provincia no quieren trabajar con PAMI’.

Más raro aún Licenciada Rolia Cipria qué pena que estén trabajando a disgusto en un área tan sensible como lo es tratar con gente adulta mayor; ancianos que algunos esperan hasta morir sin respuestas. Alguien me explica esto? En fin, así estamos y hablo, aparte por la gente que me encuentro cada vez que voy a Pami y me cuenta el trastorno y la angustia que les provoca la espera para poder insertarse y vivir con mejor calidad de vida sus últimos años”.

pami.jpg Pami en el centro de los reclamos. UNO/Mateo Oviedo.

Finalmente la mujer apeló a gobernador: “Usted sabe señor gobernador Rogelio Frigerio cómo funciona en nuestra Provincia estas áreas de atención a los viejitos ya bastante maltratados por los ingresos paupérrimos y de miseria? Como se darán cuenta, imposible adquirir de manera particular un aparato para cada oído para poder escuchar y comunicarse. Tan simple como eso".

"Cabe aclarar, que para cada turno trucho de éstos, hay que volver a ir para actualizar todos los papeles solicitados.

Para destacar Clara, mi suegra, se nos ha caído y no se pudo comunicar con nadie para que la socorra. A veces nos cansamos de tocar el timbre pensando que algo pasó y no nos escucha, le entró gente y tampoco escuchó. Qué estamos esperando funcionarios? que se mueran nuestros viejos, así es una prestación menos?

Y encarar de manera particular esta compra es imposible para ella. Este es el primer paso que doy de reclamo con etiquetas. No pienso quedarme quieta hasta conseguir lo que pedimos. Basta de cuento señores de PAMI y en esta me permito que llegue a quien deba llegar el reclamo, Javier Milei”.