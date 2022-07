Organizaciones sociales no quieren que Potenciar Trabajo pase a Municipios. Lo expresaron frente al Palacio municipal de Paraná

Organizaciones sociales se concentran frente al municipio de Paraná, en el marco de una jornada nacional de lucha, para reclamar que los planes Potenciar Trabajo no pasen a los municipios. "No queremos punteros en los barrios, ni trabajar para la política, no queremos ser empleados municipales", resumió Gisela Acevedo a La Radio de UNO (88.7 La Red Paraná) quien agregó que "se siga trabajando por la miseria del Plan básico de $22.500".